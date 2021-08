Zespół Nick Cave and the Bad Seeds wyda drugą część wyjątkowego albumu. Kiedy premiera "B-Sides & Rarities Part II"?

Pierwsza część albumu miała premierę w marcu 2005 roku. Znalazły się na niej równie unikatowe kompozycje z pierwszego okresu działalności Nick Cave and the Bad Seeds (od 1984 roku).

Wraz z zapowiedzią wydania "dwójki" w serwisie Spotify pojawiła się pochodząca z niego piosenka pt. "Vortex", nagrana w 2006 roku przez Cave'a, Warrena Ellisa, Martyna Casey'a i Jima Sclavunosa (czyli w składzie, który później wydał dwie płyty jako Grinderman).

W komunikacie prasowym Cave napisał: "Zawsze lubiłem 'B-Sides & Rarities' bardziej niż którykolwiek z naszych innych albumów. To jedyny, którego słucham ochoczo. Wydaje się bardziej zrelaksowany, miejscami nawet trochę nonsensowny, ale znajduje się na nim też kilka pięknych piosenek. 'B-Sides & Rarities Part II' kontynuuje tę dziwną i piękną kolekcję zaginionych piosenek, które wykonywałem z The Bad Seeds".

Album "B-Sides & Rarities Part II" zostanie wydany na płytach winylowych, CD oraz pojawi się w wersji cyfrowej. Obie części "B-Sides & Rarities" zostaną również wydane w limitowanej edycji deluxe (box zawierający 7 płyt).

"B-Sides & Rarities Part II" - lista utworów:

1. Hey Little Firing Squad

2. Fleeting Love

3. Accidents Will Happen

4. Free To Walk [With Debbie Harry]

5. Avalanche

6. Vortex

7. Needle Boy

8. Lightning Bolts

9. Animal X

10. Give Us a Kiss

11. Push The Sky Away (Live With the Melbourne Symphony Orchestra)

12. First Skeleton Tree

13. King Sized Nick Cave Blues

14. Opium Eyes

15. Big Dream (With Sky)

16. Instrumental #33

17. Hell Villanelle

18. Euthanasia

19. Life Per Se

20 Steve McQueen

21. First Bright Horses

22. First Girl in Amber

23. Glacier

24. Heart that Kills You

25. First Waiting for You

26. Sudden Song

27. Earthlings