Roxie Węgiel to popularna polska artystka, której kariera rozpoczęła się dzięki zwycięstwu w programie muzycznym "The Voice Kids" . Młoda wokalistka światowy rozgłos zyskała w 2018 r., wygrywając konkurs Eurowizji Junior . Od tamtej pory jej kariera nieustannie rośnie. Część Polaków odczuwa niedosyt konkursowych występów gwiazdy i chętnie zobaczyłaby ją na Eurowizji dla dorosłych.

Roxie Węgiel często wymieniana jest w gronie artystów typowanych na reprezentantów Polski w nadchodzącym konkursie Eurowizji. Dziennikarze nieustannie zadają jej pytania o to, czy zdecydowała się na zgłoszenie do krajowych preselekcji. Podczas, gdy Roxie brała udział w programie Polsatu "Taniec z gwiazdami" obiecała nawet, że jeśli wygra, spróbuje pojechać na Eurowizję. Niestety, taneczną rywalizację zakończyła zdobywając drugie miejsce, czym ostudziła nadzieję fanów na swój eurowizyjny występ w 2025 r.

"Myślę, że może to właśnie jest po to. Nie wiem tego, być może tak jest. Uważam, że jeśli mam reprezentować Polskę na Eurowizji, to się wydarzy prędzej czy później, ale musiałabym faktycznie mieć mega dobrą piosenkę. Być może kiedyś. Nie mówię, że nigdy to się nie wydarzy. Bardzo bym chciała znaleźć taką piosenkę, napisać taki utwór, włożyć w niego tyle siebie, tyle swojego serca, żeby był autentyczny i żeby się bronił na każdej scenie, naprawdę" - powiedziała Roxie Węgiel.