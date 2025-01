Do niedawna fani Bennifer mieli ogromną nadzieję na to, że Jennifer Lopez i Ben Affleck zdołają dojść do porozumienia i uratować swoje małżeństwo. Para pobrała się stosunkowo niedawno, bo w 2022 r., lecz mają już za sobą wspólną przeszłość - tworzyli jedną z najpopularniejszych power couple show-biznesu na początku lat 2000. Ostatnio w ich związku nastąpił kryzys, który zakończył się złożeniem papierów rozwodowych w sądzie.

W ostatnich miesiącach w mediach aż huczało o problemach w związku Bena i Jennifer. Aktor rzekomo wyprowadził się z domu piosenkarki, a ich wspólny dom miał być wystawiony na sprzedaż. Plotki potwierdziło złożenie przez J.Lo w sierpniu 2024 r. w Sądzie Najwyższym hrabstwa Los Angeles pozwu o rozwód.

Jennifer Lopez próbowała ratować małżeństwo z Benem. Para jest już po rozwodzie

Choć wiele wskazywało na to, że para mimo wszystko stara się dojść do porozumienia, okazuje się, że rozwód nie był tylko impulsywnym pomysłem. Jak donosi TMZ, J.Lo miała starać się dogadać z ukochanym, pomimo tego, że w sierpniu to ona złożyła papiery rozwodowe do sądu. Aktor natomiast podobno chciał "uwolnić się" od małżonki i pozostawał nieugięty w podjętej decyzji. Jennifer i Ben wciąż widywani byli razem, m.in. na przedświątecznym lunchu, gdzie wymienili się choinkowymi prezentami, a mimo to postanowili ostatecznie się rozstać.

Jak donosi serwis "PEOPLE" Bennifer są już oficjalnie po rozwodzie. Wyrok sądu zapadł pięć miesięcy po tym, jak piosenkarka złożyła wniosek o zakończenie małżeństwa. Jak udało się doprowadzić sprawę rozwodową do końca w tak krótkim czasie? Zagraniczne media donoszą, że gwiazdorska para rzekomo ustaliła między sobą kwestie finansowe, dzięki czemu sąd szybciej był w stanie podjąć decyzję. Lopez i Aflleck podobno mają rozejść się bez podziału majątku, który udało im się zdobyć przed i podczas trwania małżeństwa. Zagadką pozostaje jednak sprawa ich wspólnej rezydencji w Beverly Hills wartej 60 milionów dolarów.

Bennifer ponownie związali się po latach rozłąki. J.Lo wydawała się szczęśliwa

Według informacji, które udało się uzyskać zagranicznym mediom, J.Lo do ostatniego momentu starała się uratować jej związek z Benem Affleckiem. Piosenkarkę łączyła z aktorem długa historia - spotykali się jeszcze w młodości, a nawet planowali wówczas ślub. Gdy udało im się po latach odnowić dawne uczucia, wokalistka wydawała się niezwykle szczęśliwa.

"Przez te wszystkie lata było mi naprawdę ciężko. Czułam, że straciłam nie tylko miłość swojego życia, ale także najlepszego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miałam. Najtrudniejsze było to, że nie rozmawialiśmy ze sobą przez tyle lat..." - mówiła jakiś czas temu Jennifer Lopez w dokumencie "The Greatest Love Story Never Told".

Po rozstaniu Ben stara się odbudować relację z dawną ukochaną

Z kolei Ben Affleck zupełnie inaczej podszedł do rozstania. Choć to piosenkarka złożyła papiery rozwodowe, aktor prędko wyprowadził się od niej i zaczął odbudowywać swoją relację z dawną partnerką - Jennifer Garner. Kobieta była żoną Afflecka przez wiele lat (od 2005 do 2018 r.), a po zakończeniu związku wciąż otwarcie przyznawała, że Ben był miłością jej życia. "Nie wyszłam za gwiazdora Hollywood, wyszłam za niego. Gdybym mogła cofnąć czas, nadal bym to zrobiła. Jest miłością mojego życia. Co na to poradzę?" - powiedziała w rozmowie z "Vanity Fair".

Luna, córka milionera: Status rodziców przeszkadza mi w karierze Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa