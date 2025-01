Dawid Podsiadło zaprosił fanów do kin. Film dokumentalny pokazał kulisy jego trasy koncertowej

Dawid Podsiadło pod koniec 2024 r. zaprosił swoich fanów do kin na film "Dawid Podsiadło - Dokumentalny" . Produkcja pokazywała kulisy stadionowej trasy koncertowej, którą artysta odbył kilka miesięcy wcześniej. Pozwoliło to fanom na odkrycie tajemnic tournee, a także bliższe poznanie samego wokalisty.

"Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz Dawid – artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość" - tak zapowiadano dokument w komunikacie prasowym.