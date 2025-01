Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów popowych w Polsce. Od ponad 30 lat zachwyca słuchaczy swoimi romantycznymi balladami i poruszającymi występami scenicznymi. 6 stycznia 2024 r. odbył się wyjątkowy dla niego koncert w katowickim Spodku. Występ był wydarzeniem niezwykłym ze względu na to, że artysta obchodził w ten dzień swoje 54. urodziny .

Andrzej Piaseczny zadedykował Beacie Kozidrak jedną z wykonywanych piosenek - "Taka Warszawa". Zwrócił się także z prośbą do zgromadzonej publiczności. "Zróbcie to dla was, dla niej" - powiedział Piasek ze sceny, apelując do fanów o nagranie piosenki i przesłanie filmiku w mediach społecznościowych do samej Beaty.