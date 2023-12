Dominik Dudek to jeden z najbardziej twórczych artystów, którzy wygrali program "The Voice Of Poland". W ciągu zaledwie roku od zwycięstwa wydał 9 singli, w tym EP-kę "Ja śnię". Cały czas pracuje też nad nowymi utworami, a w 2024 r. planuje wydać debiutancki album.

Podsumowaniem kończącego się roku jest niespodziewany duet z legendą polskiej sceny popowej - Kayah. Sam wokalista nazywa to spełnieniem marzenia, a "Nie ma, nie ma ciebie" nazywa jednym z najważniejszych utworów w jego życiu. Jako dziecko zasłuchiwał się w jej płytach "Kamień" i "Zebra".

Dominik Dudek i Kayah pytają "Na co mi to?"

" 'Na co mi to' jest piosenką, która powstała kilka lat temu w trudnym momencie mojego życia. Często zastanawiałem się na co mi to wszystko, ta muzyka, ta kariera, przecież i tak nic z tego nie będzie. Myślę, że bardzo wiele osób ma w życiu moment kiedy zadaje sobie właśnie takie pytanie i smutne jest to, że wiele osób w tym momencie rezygnuje" - opowiada Dominik Dudek.

29-letni wokalista nie bardzo liczył, że do współpracy w duecie uda mu się zaprosić Kayah.

"'Na co mi to' nabrało nowego znaczenia i świeżości dzięki Kasi. Pełni w nim rolę mojej mentorki i pokazuje 'na co mi to'. Teraz wiem, że w życiu warto jest mieć osobę, która cię będzie wspierać - nawet samą obecnością" - dodaje zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland".

Kayah zwróciła na niego podczas preselekcji do Eurowizji 2023. Dominik Dudek z piosenką "Be Good" zajął wówczas 3. miejsce, za Blanką ("Solo") i Jannem ("Gladiator").



"Miał w sobie to coś, co przyciągnęło moją uwagę i sprawiło, że się nim zainteresowałam. Kiedy nieśmiało wysunął propozycję stworzenia wspólnego numeru, nie zastanawiałam się ani sekundy. Wielokrotnie pytałam go: 'no i na co ci ten duet?', ale nie będę ukrywać, że jestem bardzo zadowolona ze współpracy z Dominikiem oraz z tego jak brzmi ten numer. Mam nadzieję, że państwu również się spodoba" - powiedziała Kayah.



Kim jest Dominik Dudek? Wygrał 13. edycję "The Voice of Poland"

Dominik Dudek to multiinstrumentalista, tekściarz oraz producent, którego utwory "Be Good" oraz "Idę" dotarły do TOP15 polskiego Airplay Chart. Rok 2023 okazał się dla niego przełomowy - po wygranej w "The Voice of Poland" rozpoczął solową karierę, koncertując na największych scenach w Polsce m.in. na PGE Narodowym.