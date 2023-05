- Tak naprawdę wszystko się zmieniło, całe moje życie. Nie chodzę do pracy, do której chodziłem wcześniej. Pracuję z wielką wytwórnią, z dużym managementem. Wszystkie rzeczy, które chciałem, żeby się wydarzyły, właśnie się wydarzają, to naprawdę coś niesamowitego. (...) Jednym słowem warto walczyć o siebie, bo jak widać jestem chyba tego całkiem niezłym przykładem - mówił mi niedawno Dominik.

Clip Dominik Dudek Be Good

Na "Ja śnię" słyszymy trzy nowe utwory: "Idę", "I'm Breathing" i "IWLY", a także znane już słuchaczom "Be Good" oraz "Tak mi mów".

Trzy miesiące później, zajmując trzecie miejsce w preselekcjach do Eurowizji, a także po sukcesie singla "Be Good", spotkaliśmy się ponownie. Nazwę nowego wydawnictwa tłumaczy prosto:

- Jeszcze 8 miesięcy temu, jak dobrze liczę, byłem nikim na polskiej scenie muzycznej, a teraz dużo się dzieje, trochę jak we śnie. I tak pomyślałem, że powinienem nazywać tą EP-kę właśnie "Ja śnię". Dużo się wydarzyło przez ostatnie miesiące. Samo to zwycięstwo w "The Voice of Poland", potem preselekcje, teraz wychodzi EP-ka; "Be Good" jest dość popularnym utworem w Polsce - więc no nic tylko się cieszyć - mówi.

W historii "The Voice of Poland" wcześniej było jeszcze 12. laureatów, których kariery potoczyły się bardzo różnie. Dominik Dudek przyznaje, że ciężką pracę chce przekuć w dalszy sukces. - Myślę, że tutaj wiele zależy ode mnie. (...) Jeżeli będę pracował, jeżeli będę się starał i budował ten sukces latami, to myślę, że mam nadzieję, że nie grozi mi to, że gdzieś przepadnę. Bardzo nie chciałbym przepaść.

