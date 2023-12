Amerykanie sprzedali ponad 100 milionów albumów na całym świecie. W dorobku rockowy kwartet ma m.in. siedem platynowych i multiplatynowych albumów w USA, trzy nominacje do Grammy, gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i hitowy film "Brud" Netflixa z 2019 r.

Najsłynniejszy skład Mötley Crüe ( posłuchaj! ) odpowiedzialny za największe przeboje tworzyli: Vince Neil (wokal), Mick Mars (gitara), Nikki Sixx (bas) i Tommy Lee (perkusja). Tuż po ogłoszeniu wspólnej trasy "The World Tour" z grupą Def Leppard z formacją oficjalnie rozstał się Mick Mars. 71-letni muzyk od młodości cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, a choroba posunęła się na tyle, że utrudnia mu występy na scenie. Koncertowym następcą został John 5 (John Lowery). To 52-letni Amerykanin, który zdobył sławę jako muzyk zespołu Davida Lee Rotha, wokalisty Van Halen. Razem z nim nagrał płytę "DLR Band" (1998), by szybko przyjąć propozycję dołączenia do grupy Marilyn Manson.

Reklama

Po rozstaniu z Mansonem szybko odnalazł się w zespole Roba Zombie, równolegle rozwijając swoją solową karierę (10 studyjnych płyt poczynając od "Vertigo" z 2004, kończąc na "Sinner" z 2021 r.). Gitarzysta ma w dorobku również współpracę z takimi gwiazdami ciężkiego grania, jak m.in. Paul Stanley i Ace Frehley z Kiss (John 5 jest wielkim fanem tej formacji), Alice Cooper i Rob Halford z Judas Priest (industrialmetalowy projekt 2wo).

W maju 2021 r. powstała supergrupa L.A. Rats, w składzie: Rob Zombie (wokal), John 5 (gitara), Nikki Sixx (bas) i perkusista Tommy Clufetos (m.in. Black Sabbath, Ozzy Osbourne). Nic więc dziwnego, że Mötley Crüe postanowili sięgnąć po sprawdzonego i zaprzyjaźnionego muzyka. Dodajmy, że na części koncertów podczas tegorocznej amerykańskiej trasy to Clufetos zastępował kontuzjowanego Tommy'ego Lee.

To właśnie razem z Johnem 5 w składzie Mötley Crüe po raz pierwszy dotarli do Polski - 31 maja zagrali w Tauron Arenie Kraków.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motley Crue Sick Love Song

W październiku fani otrzymali specjalne wydawnictwo z okazji 40-lecia przełomowego albumu "Shout At The Devil". To z niego pochodzą takie przeboje jak "Shout At The Devil" i "Looks That Kill", które do dziś figurują w koncertowej setliście zespołu. Jubileuszowy materiał pojawił się w rozlicznych wersjach, m.in. Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Red/Black Vinyl, LP Replica CD oraz Lenticular CD. Najbardziej rozbudowana wersja w opakowaniu zawiera m.in. dodatkowo reprodukcję 7-calowego singla "Too Young To Fall In Love" i "Looks That Kill", plansze do seansu spirytystycznego z pentagramem i z wizerunkiem diabła wraz z metalowym wskaźnikiem, metalowy adapter do 7-calowych singli, litografie z grafiką albumową, karty tarota i uchwyt na świeczkę w kształcie diabła.

Tegoroczna trasa zakończyła się w połowie listopada w Melbourne. Zespół planuje jeszcze specjalny występ sylwestrowy w Palm Springs w Kalifornii. Pojawiają się już ogłoszenia pierwszych koncertów na 2024 r., a na razie muzycy korzystają z chwili odpoczynku.



W mediach społecznościowych można zobaczyć, że Vince Neil przeszedł sporą metamorfozę. Wokalista spędza czas na wyspie Bora-Bora razem ze swoją partnerką, 41-letnią youtuberką z branży beauty - Rain Hannah. Dodajmy, że są parą od 2012 r., a rockman ma za sobą cztery małżeństwa zakończone rozwodami, a żadne z nich nie przetrwało dłużej niż sześć lat.