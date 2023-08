Limitowany Super Deluxe Box Set zawierać będzie na nowo zremasterowany album na winylu, CD i kasecie magnetofonowej. Ponadto znajdować się będzie w nim reprodukcja 7-calowego singla "Too Young To Fall In Love" i "Looks That Kill", plansze do seansu spirytystycznego z pentagramem i z wizerunkiem diabła wraz z metalowym wskaźnikiem, metalowy adapter do 7-calowych singli, litografie z grafiką albumową, karty tarota, uchwyt na świeczkę w kształcie diabła i wiele więcej! Dodatkowo Box Set zawiera siedem nagrań demo, które znajdują się na płycie "Shout At The Demos & Rarities".

Reklama

Z okazji okrągłej rocznicy wydanie dostępne będzie w streamingu i do pobrania, a w wersji fizycznej album ukaże się w wersjach: Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Red/Black Vinyl, LP Replica CD oraz Lenticular CD.

Pierwotnie wydany pod koniec września 1983 r. album "Shout At The Devil" był drugim w dorobku Mötley Crüe . To z tego płyty pochodzą takie przeboje jak "Shout At The Devil" i "Looks That Kill", które do dziś figurują w koncertowej setliście zespołu. Mogli je usłyszeć na żywo również fani uczestniczący w pierwszym polskim koncercie grupy, który odbył się 31 maja w Tauron Arenie Kraków u boku Def Leppard .

W nagraniach "Shout At The Devil" wziął udział klasyczny skład - wokalista Vince Neil, gitarzysta Mick Mars, basista Nikki Sixx i perkusista Tommy Lee. Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Motley Crue Sick Love Song

Mötley Crüe i rock'n'rollowy "Brud"

Amerykanie sprzedali ponad 100 milionów albumów na całym świecie. W dorobku rockowy kwartet ma m.in. siedem platynowych i multiplatynowych albumów w USA, trzy nominacje do Grammy, gwiazdę na Hollywood Walk of Fame i hitowy film "Brud" Netflixa z 2019 r.