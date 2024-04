Zapłakana Roxie Węgiel: Nie będą to normalne święta. Smutne wyznanie 19-latki

W Wielki Piątek Polsat wyemitował muzyczne widowisko "Pasja. Misterium Męki Pańskiej. W roli przewodników wystąpiły muzyczne gwiazdy - Roxie Węgiel , Justyna Steczkowska, Halina Mlynkova, Grzegorz Hyży, Kamil Bednarek, Piotr Cugowski, Andrzej Lampert, Józefina, Marcin Sójka, a także o. Rafał Kobyliński SJ, o. Tomasz Jarosz CSsR i Grott Orkiestra.

Misterium Męki Pańskiej jest szczególnie ważne dla Roksany Węgiel ( sprawdź! ). 19-letnia wokalistka nie kryje, że religia jest istotnym elementem jej życia duchowego, a udział w tym wydarzeniu tylko to potwierdza.



"Jestem osobą głęboko wierzącą i nie wyobrażam sobie celebrowania Świąt Wielkiej Nocy bez czynnego udziału w jego obchodach. Pieśni wielkanocne przeżywam bardzo mocno. Mam swoją ulubioną pieśń - Psalm 146 wielbiący Jezusa Chrystusa, który uzdrawiał i pomagał chorym. Mówi on o tym, że powinniśmy zawierzyć swoje sprawy Bogu i zdać się na Jego ogromne miłosierdzie" - opowiadała Roxie Węgiel.

Tymczasem ze względu na zobowiązania zawodowe, tegoroczna Wielkanoc wygląda nieco inaczej dla 19-latki. Świąteczny wieczór spędziła na parkiecie jako uczestniczka "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Tym razem w parze z Michałem Kassinem zatańczyła jive'a do piosenki "Hallo" Beyonce ( sprawdź! ).

Roxie Węgiel zalała się łzami w "Tańcu z gwiazdami"

Roxie wybrała ten utwór, ponieważ była to pierwsza piosenka, jaką wykonała publicznie. Od niej zaczęła się kariera młodej wokalistki. Przed kamerami Węgiel wspominała swoich młodszych braci Tymka i Maksa, z którymi jest bardzo związana. Uczestnicy świątecznego odcinka odwiedzili swoje rodziny i przedstawili widzom swoich najbliższych. Nic więc dziwnego, że często pojawiły się łzy wzruszenia - płakała także Roxie Węgiel.

"Jest to coś bardzo ważnego, są to tak naprawdę najważniejsze święta, jeśli chodzi o wiarę katolicką. I jest to przykre poniekąd, głównie dlatego właśnie, że nie będą to normalne święta" - opowiadała wokalistka w rozmowie z "Party".

"Ale postaramy się pogodzić [to] i znaleźć czas na takie duchowe przeżycie tych świąt. Nie będzie to łatwe, ale zatańczymy na pewno, damy z siebie wszystko, a oprócz tego będę też pamiętać, żeby świętować w sercu" - mówiła przed występem na parkiecie.

Tym razem wokalistka zdobyła 32 punkty (na 40 możliwych). Maksymalne noty od jury zdobyli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Maciej Musiał i Daria Syta. Przypomnijmy, że w odświeżonym jury zasiadają Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" (przy niej pomagał jej narzeczony Kevin Mglej z którym szykują się do ślubu) - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.