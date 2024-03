Roxie Węgiel to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia. 19-letnia piosenkarka, która wygrała Eurowizję Junior w 2018 roku, a teraz jest uczestniczką programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", zdawała się być zaskoczona tym, że jej mama wystartuje w wyborach do sejmiku woj. podkarpackiego.

41-letnia Edyta Węgiel jest kandydatką w KWW Ruch Obrony Polski i startuje z dziewiątego miejsca na liście w okręgu nr 5. Obejmuje on Krosno oraz powiaty: jasielski, brzozowski, krośnieński, bieszczadzki, leski i sanocki.

"Bardzo ją wspieram w każdej decyzji, którą podejmuje. Nie wypowiadam się tutaj na tematy polityczne, bo jestem apolityczną artystką i osobą, która działa w mediach, więc nie chcę się tutaj wypowiadać o swoich poglądach politycznych, ale moją mamę jak najbardziej wspieram we wszystkim, co robi" - przyznała Roksana w rozmowie z Plejadą.

Mama Roxie Węgiel kandydatką w wyborach. Co na to gwiazda?

Tymczasem Roxie Węgiel wcale nie spodziewała się, że jej mama będzie chciała wystartować w wyborach. "Nie ukrywam, że mnie zaskoczyła, ale tak pozytywnie, bo cieszę się, że to sprawia, że się rozwija i fajnie. Trzymam za nią mocno kciuki, właśnie za jej poczucie spełnienia i za to, żeby zawsze jej to szczęście i spełnienie towarzyszyło" - uważa 19-letnia gwiazda.

Tymczasem Edyta Węgiel w rozmowie z portalem Nowiny24 wyznała, jakie cele przyświecają jej kampanii, a także co chciałaby zmienić już jako radna sejmiku. Najważniesza jest dla niej przyszłość kolejnych pokoleń.

"Pragnę, aby dorastały w bezpiecznym kraju, w którym szanowana jest tradycja i kultura narodu polskiego. Zdecydowałam się startować z KWW Ruch Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami" - stwierdziła kandydatka.