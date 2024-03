"Taniec z gwiazdami": Jak Roxie Węgiel wypadła na parkiecie? "Pięknie, ale troszkę pusto"

Powracający na antenę program "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" przeszedł sporą metamorfozę. Uczestników oceniają: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwa Martyna Łach, a reżyserią zajął się Wojciech Iwański.

Prowadzącymi pozostał sprawdzony duet Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Dla zwycięzcy czeka Kryształowa Kula, 100 tys. zł (dla gwiazdy) i 50 tys. zł (dla tancerza).

Roxie Węgiel debiutuje w "Tańcu z gwiazdami". Jak wypadła?

Najmłodszą uczestniczką 14. edycji w Polsacie jest 19-letnia Roxie Węgiel ( sprawdź! ), której na parkiecie towarzyszy Michał Kassin. W debiucie zatańczyli cha-chę do przeboju "Don't Start Now" Dua Lipy ( zobacz! ). Para otrzymała wysokie noty, które przełożyły się na 29 punktów (na 40 możliwych).

"Nie można oderwać od was wzroku. Młodzi, piękni, utalentowani" - zachwycała się Ewa Kasprzyk. "Wszystko było tak piękne, ale w stylu 'Barbie'. Chciałabym, żeby cię wciągnął taniec i emocje. Jest pięknie, ale troszkę pusto" - dodała Iwona Pavlović.

Wideo Roxie i Michał - Cha-cha | Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami 14. Odcinek 1

"Jak oglądałam filmik, to jestem zadowolona z tego, co udało mi się zrobić, aczkolwiek tę radę biorę sobie jak najbardziej do serca, bo emocje w tańcu są czasem ważniejsze niż kroki. Oczywiście technika musi się zgadzać, aczkolwiek czasami nawet lepiej jak te emocje będą na pierwszym planie. Wtedy kroki nie mają aż takiego znaczenia moim zdaniem, bo są najważniejsze" - skomentowała Roxie Węgiel w rozmowie z Pomponikiem.

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków. Przy płycie "13+5" pomagał jej producent i kompozytor Kevin Mglej - na początku 2023 r. para potwierdziła swój związek. Obecnie szykują się do ślubu.