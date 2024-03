Powracający na antenę program "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" przeszedł sporą metamorfozę. Uczestników oceniają: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwa Martyna Łach, a reżyserią zajął się Wojciech Iwański.

Prowadzącymi pozostał sprawdzony duet Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Dla zwycięzcy czeka Kryształowa Kula, 100 tys. zł (dla gwiazdy) i 50 tys. zł (dla tancerza).

Roxie Węgiel błyszczy na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami"

Najmłodszą uczestniczką 14. edycji w Polsacie jest 19-letnia Roxie Węgiel ( sprawdź! ), której na parkiecie towarzyszy Michał Kassin. W debiucie zatańczyli cha-chę do przeboju "Don't Start Now" Dua Lipy ( zobacz! ). Para otrzymała wysokie noty, które przełożyły się na 29 punktów (na 40 możliwych). Jeszcze lepiej wypadli w drugim odcinku - za występ do "Crazy in Love" Beyonce zgarnęli 35 punktów.

W niedzielę przy dźwiękach przeboju "Gimme Gimme Gimme" grupy ABBA ( zobacz! ) Roxie i Michał zatańczyli pasodoble i zdobyli komplet 40 punktów - każdy z jurorów dał dziesiątkę. Taka sytuacja w tej edycji zdarzyła się dopiero po raz drugi.

Na Instagramie wokalistki posypały się gratulacje - zachwyty w komentarzach wyrazili m.in. Julia Wieniawa (jurorka "Mam talent"), Edyta Herbuś, Anika Dąbrowska, Maffashion, Dominik Rupiński, Ada Fijał, Ola Kot i Mateusz Gleń.

Wideo Roxie i Michał - Pasodoble | Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Odcinek 3

Niektórzy internauci są zdania, że Michał Kassin bardziej pasuje do Roxie Węgiel niż jej narzeczony - Kevin Mglej. 19-letnia obecnie wokalistka oraz starszy od niej o osiem lat producent i kompozytor na początku 2023 r. potwierdzili swój związek, a obecnie szykują się do ślubu.

"Od początku, ludzie mieli problem z naszymi związkiem. Pewnie dla wielu nadal mam 12 lat (...) A jednak mam swój rozum, uczucia i uwierz mi, nie pozwoliłabym się krzywdzić" - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.



Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" (przy niej pomagał jej Kevin Mglej) - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.