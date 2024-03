Roksana Węgiel zadebiutowała w 2017 roku w programie "The Voice Kids". To tam zyskała szeroką popularność za sprawą swoich wersji słynnych piosenek, jak "Halo" Beyonce. Później została reprezentantką Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci i wygrała cały plebiscyt.

W 2023 roku po ukończeniu 18 lat przeszła wizerunkową przemianę, a w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji na temat jej relacji z producentem Kevinem Mglejem. Ostatnio partner wspiera ją, gdy 19-letnia wokalistka walczy o Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami".

Roxie Węgiel pokazała rodzinę. Fani nie dowierzają, ile jej mama ma lat!

Gwiazda czasem pokazuje w mediach społecznościowych swoją rodzinę. Obserwuje ją tam ponad 1,5 mln osób, a ostatnio zamieściła zdjęcie z 41. urodzin mamy, Edyty. Cała rodzina Węgiel świętowała jubileusz, a fani pokusili się o mnóstwo komentarzy.

Część z nich dotyczyła niezwykłego podobieństwa między Roksaną, a swą mamą. Wiele osób uważa, że Edyta Węgiel wcale nie wygląda na swój wiek.

"Twoja mama ma 41 lat? Wygląda o wiele młodziej"; Na tym zdjęciu wyglądasz jakbyś była starsza od swojej mamy"; "Wyglądasz jakbyś była mama własnej matki"; "Czemu mama Roxie z twarzy wygląda dużo młodziej niż Roxie" - brzmią te bardziej nieprzychylne wiadomości.

Niektórzy zarzucają wokalistce, że mocno wyretuszowała zdjęcie. "Jedna z piękniejszych dziewczyn i jeszcze czuje potrzebę przerabiania twarzy w faceapp co jest tak charakterystyczne. Szok."; Ale po co ten retusz na zdjęciu samej siebie? Przecież to gołym okiem widać" - piszą oburzeni obserwatorzy.