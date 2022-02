Edyta Węgiel od samego początku wspiera swoją córkę w karierze. To m.in. ona towarzyszyła jej na planie "The Voice Kids", gdzie zaczęła się jej kariera. Mama i córka nie ukrywają, że mają ze sobą bardzo dobry kontakt.

"Czasem się zastanawiam, skąd moja córka ma tyle pomysłów, siły i odwagi. Zawsze uwielbiała być w centrum uwagi, nie trzeba było jej namawiać, by weszła na scenę. Nawet kiedy ją hejtowano, mówiła: 'Mamo, nie przejmuj się, ludzie muszą przecież o czymś rozmawiać'. Czasem wydaje mi się, że to moje dziecko jest silniejsze psychicznie ode mnie. Podziwiam ją, bo niejeden dorosły pod taką presją by się załamał" - mówiła o córce w rozmowie z "Party" w ubiegłym roku.

Rafał Węgiel, tata Roksany, podzielił się z okazji Walentynek zdjęciem z żoną. Jak widzimy, Edyta Węgiel w ostatnim czasie przeszła metamorfozę i wygląda jeszcze młodziej, niż wcześniej! "Czas się dla was zatrzymał" - brzmi jeden z komentarzy. "Piękni i młodzi" - napisała ich córka, Roxie.



17-latce natomiast w ostatnim czasie internauci zarzucali, że kreuje się na starszą, niż jest w rzeczywistości. Piosenkarka jednak odpiera te zarzuty. "Totalnie nie śpieszy mi się do dorosłości. Ten czas tak szybko ucieka. Pamiętam, jak będąc małą dziewczynką, mówiłam, że jeszcze tyle czasu do osiemnastki, a to już za półtora roku. Naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Niektórzy mówią, że wyglądam na dużo starszą osobę, ale myślę, że telewizja też robi swoje, bo jednak wszystko w ekranie wygląda inaczej" - komentowała nastolatka jakiś czas temu w rozmowie z JastrząbPost.pl

"Ja też mam świadomość tego, że nieraz w ekranie wyglądam starzej, niż na żywo. Ale ja się czuje na swój wiek i nic na siłę. Nie uważam, że się postarzam" - dodała.



Szerokim echem odbił się TikTok wokalistki, który zamieściła niedawno na swoim profilu.

Wszyscy fani są zgodni - Roxie wygląda świetnie, ale część miała problem, by rozpoznać w niej dawną Roksanę. "Nawet jej nie poznałam" - piszą użytkownicy. "Ludzie, ona nie ma 12 lat a prawie 18", "Ładnie wygląda, o co wam chodzi?" - tłumaczą inni fani. "Jesteś piękna" - twierdzą oczarowani miłośnicy wokalistki z Jasła.

Pomimo że jej kariera nabiera coraz większego rozpędu, Roxie nie chce stawać się kimś, kim nie jest. Niedawno twierdziła, że w swojej szafie ma miejsce tylko dla tych rzeczy, które naprawdę jej się podobają. Nie patrzy na to, czy coś jest bardzo tanie, lub drogie. "Ubieram się tak jak czuję, w to, co mi się podoba, co wpadnie w oko. Staram się tak dobierać stylizacje, żebym się dobrze w tym czuła. Nie zwracam uwagi na to, czy coś kosztuje czy 5000 czy 50 zł, ale jak mi się coś spodoba to nie mam problemu z tym, by się ubierać w sieciówce. Na co dzień przede wszystkim ubieram się w sieciówkach. To, że mam status osoby popularnej nie znaczy, że mam się ubierać u projektantów. Żyję i wyglądam jak każda normalna dziewczyna" - oceniła.