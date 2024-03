Był pierwszym chłopakiem Roxie Węgiel. Tak się zmienił, że dziś trudno go rozpoznać!

Daniel Yastremski ( sprawdź! ) urodził się w Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. W 2018 r. został wybrany reprezentantem Białorusi (to stamtąd pochodzi jego rodzina) na Konkurs Piosenki Eurowizji 2018, który odbył się w Mińsku właśnie na Białorusi.

Reprezentant gospodarzy zajął 11. miejsce, a laureatką została Roksana Węgiel z przebojem "Anyone I Want To Be" ( zobacz! ). Szybko okazało się, że młodzi wokaliści zostali parą.

Reklama

Roksana Węgiel wygrywa Eurowizję Junior 2018 1 / 9 Reprezentująca Polskę 13-letnia Roksana Węgiel wygrywa Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 Źródło: PAP Autor: EPA/TATYANA ZENKOVICH

Jak dziś wygląda pierwszy chłopak Roxie Węgiel?

"Skontaktował się ze mną poprzez media społecznościowe. Wszyscy uczestnicy konkursu tak robili. Chcieliśmy się poznać, zanim zaczniemy konkurować ze sobą na Białorusi. I tak od słowa do słowa zorganizowaliśmy z Danielem w internecie podwójną transmisję na żywo" - opowiadała Roxie w "Party".

"To właśnie on sprawił, że w końcu zrozumiałam co to znaczy mieć motyle w brzuchu" - mówiła o swoim pierwszym chłopaku.

Ich związek zakończył się w 2019 r., gdy Roxie miała 14 lat. Obecnie wokalistka związana jest z producentem i kompozytorem Kevinem Mglejem - para w tym roku planuje wziąć ślub.

Z kolei Daniel Yastremski stara się rozwijać swoją karierę muzyczną. Na Instagramie (gdzie obserwuje go 50 tys. fanów) możemy zobaczyć, jak bardzo zmienił się od czasów Eurowizji Junior.

Instagram Post Rozwiń