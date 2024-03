Na Instagramie 27-letni Kevin Mglej ma ponad 40 tys. fanów. Teraz producent i kompozytor ogłosił, że zamierza wycofać się z tego serwisu.

"Kochani, droga osoby popularnej w internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" - napisał w relacji, którą opublikował nad ranem.

Zdjęcie Kevin Mglej zdecydował się zawiesić konto na Instagramie / https://www.instagram.com/kevinmglej/ / materiał zewnętrzny

W ostatnim opublikowanym poście możemy zobaczyć zdjęcie wykonane w górach razem z Roxie Węgiel ( sprawdź! ). "Zdobywamy razem szczyty" - napisał Mglej w październiku 2023 r.

Na oficjalnym profilu zostawił tylko cztery zdjęcia. Najpopularniejszą fotografią (ponad 160 tys. reakcji, kilka tys. komentarzy) jest zdjęcie ręki Roxie z pierścionkiem zaręczynowym.

Przypomnijmy, że para potwierdziła swój związek na początku 2023 r., kiedy wokalistka ukończyła 18 lat. Kevin Mglej był jednym z producentów i współpracowników przy płycie "13+5" Roxie.

Kevin Mglej wspiera Roxie Węgiel w programie "Taniec z gwiazdami"

Teraz narzeczony towarzyszy wokalistce za kulisami programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Wokalistka - najmłodsza uczestniczka rozpoczętej w marcu edycji - na parkiecie tańczy w parze z Michałem Kassinem. Uczestników oceniają: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.

Choreografem programu został Tomasz Barański. Nad kostiumami tancerzy i gwiazd czuwa Martyna Łach, a reżyserią zajął się Wojciech Iwański.

Prowadzącymi pozostał sprawdzony duet Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Dla zwycięzcy czeka Kryształowa Kula, 100 tys. zł (dla gwiazdy) i 50 tys. zł (dla tancerza).