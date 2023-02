Konrad Skolimowski jest wokalistą ( posłuchaj! ) oraz aktorem. Od 2018 r. Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.

W swoim dorobku Skolim ma takie przeboje, jak m.in. "Moja dama" (ponad 15 mln odsłon) i "Dawaj królowo" (7,1 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Jego największym hitem została jednak piosenką "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Piosenka "Wyglądasz idealnie" doczekała się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

"Chciałbym podziękować osobom, które we mnie wierzyły, przede wszystkim rodzinie, Patrykowi Jerzakowi oraz Wojtkowi Wonerowi. To oni we mnie uwierzyli. Niestety nie wszyscy okazali wsparcie wobec mojego projektu, ale ja się nie poddałem. Wierzyłem i ciężko pracowałem na ten sukces. To chyba doskonały przykład, że ciężką pracą można zdobyć naprawdę bardzo dużo. Teraz mogę świętować i otwierać szampana, ale nie zatrzymuje się i dalej będę pracował" - powiedział Konrad Skolimowski w rozmowie z serwisem disco-polo.info.

Jak wyglądały początki Skolima? Zgłosił się do talent show. Jurorzy byli dla niego bezlitośni

Zanim Konrad Skolimowski dał się poznać szerszej publiczności, spróbował swoich sił w programie "Disco Star". Emitowany w Polo TV program był talent show, gdzie poszukiwano nowych gwiazd disco polo. W 2018 roku w jury zasiedli: Magdalena Narożna, Marcin Miller, Czadoman i Radek Liszewski.



I to właśnie przed takim gremium wystąpił przyszły gwiazdor disco polo. Skolimowski zaśpiewał piosenkę "Chcę cię skarbie". Jurorzy nie byli jednak dla niego zbyt przychylni, a po ich minach można było stwierdzić, że nie wyjątkowo nie podobało im się to, co zobaczyli.



Występ Skolima możecie zobaczyć od 3:33: