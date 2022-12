Konrad Skolimowski jest wokalistą oraz aktorem. Od 2018 r. Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.

W swoim dorobku Skolim ma takie przeboje, jak m.in. "Moja dama" (ponad 15 mln odsłon) i "Dawaj królowo" (7,1 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Reklama

Jego największym hitem została jednak piosenką "Wyglądasz idealnie", która po siedmiu miesiącach przebiła barierę 100 mln wyświetleń na Youtube. Piosenka "Wyglądasz idealnie" doczekała się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.



"Chciałbym podziękować osobom, które we mnie wierzyły, przede wszystkim rodzinie, Patrykowi Jerzakowi oraz Wojtkowi Wonerowi. To oni we mnie uwierzyli. Niestety nie wszyscy okazali wsparcie wobec mojego projektu, ale ja się nie poddałem. Wierzyłem i ciężko pracowałem na ten sukces. To chyba doskonały przykład, że ciężką pracą można zdobyć naprawdę bardzo dużo. Teraz mogę świętować i otwierać szampana, ale nie zatrzymuje się i dalej będę pracował" - powiedział Konrad Skolimowski w rozmowie z serwisem disco-polo.info.

Jak mieszka Skolim? Niepozorny dom kryje luksusy!

Skolim żyje w skromnym, ale zadbanym domu na Mazowszu. Budynek nie wyróżnia się pośród innych w okolicy. Jedynym znakiem rozpoznawczym są dwa samochody znane z teledysków gwiazdy.



Rzecz, do której Skolim bardzo przywiązuje uwagę, jego jego ogród. Wokalista przyznaje, że sam o niego dba, gdy tylko ma czas. "Przy moim trybie życia, w ogrodzie muszę wspierać się elektroniką" - mówił w programie "Czym chata bogata". Znajdziemy tam liczne krzewy i drzewa. Owoce z ogrodu wędrują do rąk babci, która przerabia je na kompoty i dżemy. Reszta wykorzystywana jest przez Skolima na nalewki.

Wideo "Czym chata bogata": Jak mieszka Konrad Skolimowski? (Disco Polo Music)

W ogrodzie znajdziemy również mały basenik dla dzieci i dużo kwiatów, o które dba babcia oraz narzeczona gwiazdy. Naprzeciwko domu postawiony został mały domek, który babcia aktora nazywa "altanką".

Budynek posiada wszystko, czego potrzeba na krótki pobyt. Jest kanapa, stół, grzejnik elektryczny oraz mały kominek. Znajduje się tam również mikrofon, lecz wokalista przyznaje, że woli jechać do studia nagraniowego, do którego ma 10 minut drogi.

Wnętrza domu Skolima. Luksusowy minimalizm

Po wejściu do domu korytarz prowadzi nas w dwa miejsca - do salonu lub jadalni.

Salon jest miejscem, w którym rodzina spędza wspólnie czas na seansach filmowych (głównie animacje dla dzieci). Oprócz tego stworzono w pomieszczeniu kącik malucha, w którym dzieci artysty mogą się bawić. Wizualnie dominuje tu minimalizm, dzięki któremu optycznie salon wydaje się większy niż w rzeczywistości. Jadalnia jest głównym ośrodkiem spotkań dla znajomych i rodziny. Tutaj również nie zaznamy przepychu - postawiony jest duży stół oraz kilka szafek.

Przez jadalnię można dostać się do kuchni, w której dominuje brąz. Przez to wydaje się, że jest ona mniejsza niż w rzeczywistości. Nie ma natomiast problemu, by mogło przebywać w niej kilka osób.



Na piętrze znajduje się sypialnia pary. Jest to miejsce wielu wspomnień, gdyż to właśnie w tych czterech ścianach Konrad nagrywał swoje pierwsze utwory.