Od 2018 r. Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia". Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.

W swoim dorobku Skolim ma takie przeboje, jak m.in. "Moja dama" (ponad 15 mln odsłon) i "Dawaj królowo" (7,1 mln). Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Disco Weekend z Blondi": Konrad Skolimowski uczy Edytę Folwarską aktorstwa Polo TV

Skolim i "Wyglądasz idealnie" hitem lata

Piosenką "Wyglądasz idealnie" Skolim zdecydowanie przebił wszystkie swoje poprzednie osiągnięcia. W ciągu trzech miesięcy klip zdobył prawie 70 mln odsłon, trafiając na szczyt karty na czasie w kategorii teledysków. Po niespełna pół roku od premiery teledysk przebił barierę 100 mln odtworzeń.

"Na 100 Milionów pijemy szampana na transmisji. Oj, będzie pite" - napisał Skolim w mediach społecznościowych.



Piosenka "Wyglądasz idealnie" doczekała się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów.

"Chciałbym podziękować osobom, które we mnie wierzyły, przede wszystkim rodzinie, Patrykowi Jerzakowi oraz Wojtkowi Wonerowi. To oni we mnie uwierzyli. Niestety nie wszyscy okazali wsparcie wobec mojego projektu, ale ja się nie poddałem. Wierzyłem i ciężko pracowałem na ten sukces. To chyba doskonały przykład, że ciężką pracą można zdobyć naprawdę bardzo dużo. Teraz mogę świętować i otwierać szampana, ale nie zatrzymuje się i dalej będę pracował" - powiedział Konrad Skolimowski w rozmowie z serwisem disco-polo.info.

Dodajmy, że do utworu "Wyglądasz idealnie" nawiązuje numer "Kiss Me Baby" ( posłuchaj! ). Autorami utrzymanej w klimacie latino disco piosenki są Konrad Skolimowski, Artur Lipiński i Marcin Mackiewicz. To właśnie z utworem "Kiss Me Baby" Skolim zgłosił się do polskich preselekcji na Eurowizję 2023.



Za klip ponownie odpowiada ekipa Short Film, która pracowała także z m.in. zespołami Discoboys, Shantel, Solaris, Nokaut, a także Arkiem Braxtonem i Tatianą Kopalą.

W teledysku "Kiss Me Baby" pojawiła się m.in. popularna tiktokerka Anasteisha Zakhandrevich, mająca na tej platformie ponad 3,4 mln fanów.



