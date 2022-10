Eurowizja 2023 i disco polo? Skolim potwierdza swój udział!

"Z wami to na koniec świata moi fani" - tak Konrad Skolimowski, na scenie disco polo działający jako Skolim, potwierdził krążące pogłoski, że zgłosi się do polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Autor wakacyjnego przeboju "Wyglądasz idealnie" i aktor znany z roli Patryka w serialu "Barwy szczęścia" w konkursie chce wystąpić z piosenką "Kiss Me Baby", która ma już ponad 16 mln odsłon.

