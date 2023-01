Od 2018 r. Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski w serialu "Barwy szczęścia" . Nie wszyscy wiedzą, że poza działalnością aktorską, zajmuje się także występami na scenie disco polo.

W swoim dorobku Skolim ma takie przeboje, jak m.in. "Moja dama" i "Dawaj królowo". Nagrywa także z Mr. Maxem ("Mamuśki", "Bo tu jest Polska", "Drzwi do raju (Baju baju)" i "Boli serce").

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Disco Weekend z Blondi": Konrad Skolimowski uczy Edytę Folwarską aktorstwa Polo TV

Skolim i "Wyglądasz idealnie" hitem lata 2022

Piosenką "Wyglądasz idealnie" Skolim zdecydowanie przebił wszystkie swoje poprzednie osiągnięcia. W ciągu trzech miesięcy klip zdobył prawie 70 mln odsłon, trafiając na szczyt karty na czasie w kategorii teledysków. Po niespełna pół roku od premiery teledysk przebił barierę 100 mln odtworzeń.

Clip Skolim Wyglądasz idealnie

Sprawdź tekst piosenki "Wyglądasz idealnie" w serwisie Tekściory.pl!

Piosenka "Wyglądasz idealnie" doczekała się licznych parodii (m.in. "W wannie" od Chwytaka i DJ-a Wiktora czy "Za mnie" od Letniego) i remiksów. Drugą częścią latynoskiej trylogii jest utwór "Kiss Me Baby" ( posłuchaj! ), który Skolim zgłosił do polskich preselekcji na Eurowizję 2023.



Clip Skolim Kiss me Baby

Sprawdź tekst "Kiss Me Baby" w serwisie Tekściory.pl!

Skolim zmiata z planszy. "Nie dzwoń do mnie mała"

Teraz gwiazdor disco polo prezentuje nową piosenkę "Nie dzwoń do mnie mała", która w krótkim czasie trafiła na szczyt Karty na czasie. Klip - ponownie zrealizowany przez ekipę Short Film - zanotował już ponad 9,2 mln odsłon. "Król latino powrócił", "impreza + Skolim = ogień", "rozwalamy internety" - czytamy w komentarzach.

W roli partnerki Skolima w teledysku pojawiła się Olga Nitkowska-Brejnak z tancerkami z jej grupy Temptation (Iga Bogdanowicz, Angelika Lewicka, Martyna Abramczyk, Oliwia Zalewska, Oliwia Golenda, Kinga Wrzeszcz, Dominika Przybysz, Wiktoria Bochenek, Maja Kozłowska).

"Uwierzcie mi na słowo, chłopak zmiecie was z planszy po raz trzeci. Numer, który wleci to jest HIT" - zapowiadała Olga Nitkowska-Brejnak jeszcze przed premierą "Nie dzwoń do mnie mała".

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

"Jak to wytrzymuje twoja żona" - dopytują fani, zwracając uwagę na to, że w klipach Skolim zawsze otacza się pięknymi kobietami.

26-letni wokalista jest żonaty z Aleksandrą Sarnecką, z którą ma dwóch synów: 3-letniego Jasia i 1,5-rocznego Antosia.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj także:

Skolim, Tribbs, Smolasty i sanah. Oto najpopularniejsze teledyski w Polsce w 2022 roku!

Eurowizja 2023: Skolim potwierdza swój udział!