Z relacji Young Leosi ( posłuchaj! ) dowiedzieliśmy się, że raperka przebywa w szpitalu, gdzie towarzyszy jej Lila Janowska, prywatnie dziewczyna Żabsona ( posłuchaj! ). Te informacje mocno zaniepokoiły fanów 23-latki (na Instagramie obserwuje ją ponad 720 tys. internautów).

"Żyję" - wytłumaczyła krótko w jednym z kadrów, na którym widać było ją w bandażach.

"Widzę, że mega się o nas martwicie misie, nic złego się nie stało, powiększałyśmy z Lilą piersi. Jesteśmy już po operacji, czujemy się dobrze i przede wszystkim bardzo szczęśliwe" - dodała w kolejnym.

Kim jest Young Leosia?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował ponad 32 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status złotej płyty.

We wrześniu 2021 r. wypuściła debiutancką EP-kę "Hulanki", która uzyskała status platynowej płyty (ponad 30 tys. egzemplarzy). W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.