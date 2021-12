Podczas spotkania z synem znajomych, Hirek Wrona został zapytany o to, czego właśnie słucha.

"Spotykam syna przyjaciół. 'Czego słuchasz wujek?"'- pyta. 'Leosię' - odpowiadam. 'O wujo! Szacun! Też ją lubię, choć rapować nie umie i ma za mały biust'" - napisał Hirek w swoim poście.



Dziennikarzowi nie chodziło oczywiście o Young Leosię, popularną obecnie raperkę.



"I wówczas pokazałem młodzieży 'moją Leosię'. Mina młodzieńca - bezcenna!" - zakończył anegdotę.



Hirek Wrona faktycznie słuchał "Leosi", ale chodzi o wydany w 1997 roku przepiękny album Tomasza Stańki. Obok trębacza na płycie zagrali Bobo Stenson na fortepianie, Anders Jormin na kontrabasie oraz Tony Oxley na perkusji.

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Jej pierwszym sukcesem była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który do września 2021 wyświetlono na YouTube ponad 22 miliony razy!

Gościnnie wystąpiła w teledysku rapera Mata do hitu "Kiss cam (podryw roku)". W sierpniu 2021 roku wydała singel "Jungle Girl" ( sprawdź! ), nagrany we współpracy z Żabsonem. Promował on debiutancki minialbum Young Leosi, "Hulanki".

