Kuba Wojewódzki: Young Leosia opowiedziała o swojej miłości

Młoda raperka Young Leosia wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego, a na początku rozmowy opowiadała o swoim kolorowym stylu. Podoba jej się to, że dzięki ubraniu nie tylko wyróżnia się w tłumie, ale "ogólnie robi się 'tak wesoło'". Rozmowa dotyczyła różnych kwestii, łącznie z jej określeniem, że "cały kraj się nią jara" z utworu "Szklanki".



W pewnym momencie wywiad zszedł na inne tory, bo Leosia zdementowała plotki jakoby Żabson, z którym występuje był jej bratem. Nie jest także jej chłopakiem, bo serce Young Leosi należy do kogoś innego. Zaprzeczyła także, że łączy ją coś z innym raperem, Smolastym.

"Nie jestem dziewczyną nikogo z show-biznesu" - wyznała gwiazda. Najpewniej jest to osoba w jej wieku, bo jak przyznała "uczy się jeszcze". Prowadzącemu nie udało się wyciągnąć więcej informacji od tajemniczej Leosi.

Na koniec Kuba Wojewódzki chciał dowiedzieć się, co jest ważne dla jej pokolenia, ale raperka nie była w stanie przytoczyć jednej, konkretnej rzeczy.

"Nie wiem, co mogę odpowiadać za całe pokolenie, bo to jest pewna odpowiedzialność. Ja na pewno będę miała trochę inne potrzeby niż każdy mój rówieśnik. Mogę dać im tylko mój optymizm i swoje spojrzenie na świat, małą podporę w tym, by zawsze dążyć do tego, co chce się osiągnąć i nie zatracić się w tym w sposób negatywny, bo ambicja często łączy się z tym, że zaczynają cię męczyć pewne rzeczy. Osiąganie wielkich celów niesie za sobą wiele pracy i ryzyko" - odpowiedziała Young Leosia.

Young Leosia - kim jest? [ZDJĘCIA, INSTAGRAM]

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Jej pierwszym sukcesem była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.



W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który do września 2021 wyświetlono na YouTube ponad 22 miliony razy! Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify.