Young Leosia jest chora! Przekłada koncert

Raperka Young Leosia ogłosiła niedawno wyprzedaną bardzo szybko "Hulanki Tour" i zagrała już nawet pierwsze koncerty - m.in. w Krakowie. Jej fani w Warszawie będą musieli jednak trochę zaczekać, bo jak poinformowała wokalistka, koncert, który miał odbyć się 3 grudnia 2021 odbędzie się dopiero 15 grudnia. Piosenkarka przeprosiła fanów i jak napisała, jest chora. Wyraża też nadzieję, że szybko stanie na nogi. Parę godzin później Young Leosia zamieściła film, na którym robi sobie inhalację.

Zdjęcie Wpis pojawił się na instastory raperki / Instagram / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Young Leosia pokazała zdjęcie na swoim Instagramie / Instagram / materiał zewnętrzny

"Co jak co, ale mam najbardziej swagowy nebulizator w mieście" - zażartowała wokalistka, która ma nebulizator w kształcie pandy. Miejmy nadzieję, że to tylko przeziębienie, a raperka szybko wróci do formy i koncertowania.

Reklama

Young Leosia - kim jest?

Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ. Jest członkinią grupy Internaziomale.

Instagram Post

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Jej pierwszym sukcesem była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.



Instagram Post

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który do grudnia 2021 wyświetlono na YouTube prawie 28,5 miliony razy! Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status złotej płyty.

Clip Young Leosia Baila Ella

--------

Tylko w Polsat Box Go możecie zobaczyć wyjątkowy materiał "Adele: One Night Only". Wokalistka w ramach promocji nowej płyty "30" rozmawiała z Oprah Winfrey i dała kameralny występ.

Zobacz "Adele: One Night Only" tylko w Polsat Box Go!