Co ciekawe, w "The Voice Kids" Baron i Tomson jako trenerzy triumfowali do tej pory tylko raz - w czwartej edycji doprowadzili do zwycięstwa Sarę James. Po dwie wygrane na koncie mają Cleo i Dawid Kwiatkowski (obecnie juror "Must Be The Music" w Polsacie). Ostatnią edycję wygrała Michell Siwak z drużyny Nataszy Urbańskiej.