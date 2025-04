Jedną z największych gwiazd wieczoru była Doda, która zaśpiewała przejmującą wersję "Jaskółki uwięzionej". Jej wejście rozpoczęło się spektakularnym zawieszeniem nad sceną, co wywołało entuzjastyczną reakcję widowni. Po występie wokalistka zwróciła się do młodszej publiczności z ważnym przesłaniem: podkreśliła, jak istotne jest pielęgnowanie dumy narodowej i budowanie jedności w społeczeństwie. "Życzę wszystkim, zwłaszcza młodym, by na nowo poczuli patriotyzm w swoich sercach, by byli dumni z tego, że są Polakami. Silne państwo to silna wspólnota "- mówiła artystka, wywołując owację.