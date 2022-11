Sara Sudoł, bo tak naprawdę nazywa się Young Leosia, urodziła się 13 sierpnia 1998 roku w Szczecinie. Piosenkarka, raperka, autorka tekstów, realizatorka dźwięku i DJ.

Swoją karierę zaczęła jako didżejka, grając w klubach w całej Polsce. Jej pierwszy singel, "Wyspy" ( sprawdź! ), ukazał się w sierpniu 2020 roku. Pierwszym sukcesem natomiast była piosenka "Zakochałam się, ale zryłeś" nagrana we współpracy z B24.

W październiku 2020 roku wydała singel "Ulala" ( zobacz klip! ) z Żabsonem, Beteo i Boruccim. To on odniósł duży sukces w streamingu, przez co raperka stała się rozpoznawalna.

Największą popularność zyskała jednak w 2021 roku, wraz z wydaniem singla "Szklanki". Do utworu powstał teledysk, który zanotował ponad 37 mln odsłon. Piosenka dostała się na szczyt polskiej listy Apple Music oraz Spotify. Jej płyta "Hulanki" uzyskała status platynowej płyty.

We wrześniu 2021 r. wypuściła debiutancką EP-kę "Hulanki", która uzyskała status platynowej płyty (ponad 30 tys. egzemplarzy). W utworze "Jungle Girl" wsparł ją Żabson, a w nagraniu "Stonerki" towarzyszy jej Oliwka Brazil.

W kwietniu 2022 roku raperka wypuściła z Matą (Skutym Bobo) utwór "Cicho".

Głośnym echem odbiły się słowa Jarosława Kaczyńskiego o kobietach "dających w szyję". "Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie" - miał powiedzieć prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w Ełku.

Wiele kobiet związanych z mediami skomentowało już te wypowiedzi, wśród nich goszcząca w podcaście "WojewódzkiKędzierski" Young Leosia, która określiła je jako szowinistyczne.

"To jest absurdalne, co się dzieje. Jak zobaczyłam to przemówienie, to pierwsza moja reakcja była taka, że zaczęłam się śmiać. To jest jawna dyskryminacja kobiet. Słowa, jakich użył, są dosyć prostackie" - uważa raperka.

"Wydaje mi się, że jesteśmy osobami trochę z innego świata niż ten człowiek. Może to trafia do ludzi starszych, z mniejszych miejscowości. Polityka kręci się wokół jakichś statystyk, badań, więc do kogoś to musi być kierowane" - dodaje.

Artystka dodała, że chodzi na wybory i namawia swoich fanów do tego samego. "Mam nadzieję, że coś się w końcu zmieni, bo to jest parodia" - mówiła.

