Lider grupy A-ha zmaga się z nieuleczalną chorobą. Długo ukrywał diagnozę

W rozmowie Harket wyznał, że pogodzenie się z diagnozą nie było dla niego dużym problemem. "Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca do sposobu, w jaki organizm stopniowo się poddaje: 'Używam tego, co działa'" - stwierdził.

Nie dzielił się tą informacją z fanami, by móc w spokoju pracować. "Część mnie chciała to ujawnić. Przyznanie się do diagnozy nie było dla mnie problemem, ale powstrzymywała mnie potrzeba spokoju i ciszy do pracy. Robię, co mogę, żeby zapobiec załamaniu się stanu mojego zdrowia" - tłumaczył.