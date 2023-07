Na swoim Instagramie Jack White udostępnił post, w którym zaatakował celebrytów: Joe Rogana, Guya Fieriego, Marka Wahlberga i Mela Gibsona za "normalizację wizerunku" Donalda Trumpa.



"Każdy, kto 'normalizuje' lub traktuje z szacunkiem tego obrzydliwego faszystę, rasistę, oszusta i gnojka Trumpa trafia na moją listę obrzydliwych ludzi. Mówię o was: Joe Rogan, Mel Gibson, Mark Wahlberg i Guy Fieri. To jest oświadczenie, a nie sprawa do dyskusji lub debaty" - czytamy w komentarzu White'a.

Donald Trump znów otoczony celebrytami

W miniony weekend sieć obiegły zdjęcia Donalda Trumpa w otoczeniu znanych osób ze świata show-biznesu podczas gali UFC 290 w Las Vegas. Mel Gibon miał miał nawet salutować byłemu prezydentowi USA.

Reklama

Wspólne zdjęcia z Trumpem wywołały mnóstwo kontrowersji, zwłaszcza, że były prezydent Stanów Zjednoczonych w czerwcu usłyszał 37 zarzutów, które dotyczą umyślnego przetrzymywania tajnych dokumentów. Oskarżono go także o utrudnianie śledztwa. Z upublicznionych informacji wynika, że Trump celowo ukrywał tajne akta, przenosząc je z miejsca na miejsce czy chowając w różnych miejscach w swojej rezydencji, np. w łazience.



Politykowi i biznesmenowi oskarżenia nie przeszkadzają jednak nadal marzyć o powrocie na fotel prezydencki. Trump chce wystartować w wyborach w 2024 roku.



Instagram Post Rozwiń

Jack White oburzony na Elona Muska

W ostatnich miesiącach Jack White regularnie wypowiada się na tematy polityczne. W 2022 roku krytykował Trumpa za mianowanie trzech konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego, którzy przyczynili się do uchylenia wyroku Roe v. Wade, co sprawiło, że o dopuszczalności aborcji znów zaczęły decydować stany (w praktyce aborcja została zakazana w konserwatywnych stanach).



White usunął też konto na Twitterze po tym, jak Elon Musk przywrócił zablokowany profil Donalda Trumpa.

"Zamierzasz dawać głos na platformie kłamcom i myć ręce jak Poncjusz Piłat, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności? Trump został usunięty z Twittera, ponieważ namawiał do przemocy, ludzie ginęli i byli ranni w wyniku jego kłamstw i jego ego (nie mówią już o tym, o zamachu stanu, który wywołano po to, aby zniszczyć Kapitol i naszą demokrację)" - pisał w tamtym czasie.