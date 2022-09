Zestaw będzie zawierał trzy płyty winylowe: niebieską, czarną i białą, a także singiel z wersją demo utworu "A Tip From You to Me".

Na pierwszym krążku znajdą się koncertowe wykonania utworów z płyty "Fear of the Dawn, m.in. "Taking Me Back" i "The White Raven". Na drugiej płycie będzie cały koncert White’a w Union Chapel w Londynie, gdzie po raz pierwszy na żywo jego zespół wykonał "Help Me Along", "I've Got You Surrounded (With My Love)" i "Taking Me Back (Dently)".

Na trzeci krążek trafią covery "Wayfaring Stranger" Johnny'ego Casha, "I Wanna Be Your Dog" The Stooges, "I Hate You" The Monks i wiele innych. Data wydania tych płyt nie jest jeszcze znana, bo Jack White wciąż jest w trasie koncertowej. Zakończy się ona 16 października.

Kim jest Jack White?

Jack White, który urodził się jako John Anthony Gillis, zdobył do tej pory 12 nagród Grammy, a trzy jego solowe albumy osiągnęły pierwsze miejsca na listach przebojów magazynu "Billboard". Jest najmłodszym z dziesięciorga dzieci wywodzącej się z Polski Teresy Bandyk i Gormana M. Gillisa, który pochodzi z rodziny szkocko-kanadyjskiej.

