24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Od tego czasu Ukraina broni swojej niepodległości, a agresja Rosji wywołała międzynarodową pomoc dla naszego wschodniego sąsiada.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wprowadził stan wojenny i zakazał opuszczać kraj mężczyznom w wieku 18-60 lat. Ogłoszona została też powszechna mobilizacja.

Wielu muzyków już zdążyło wypowiedzieć się na temat wojny w swoich social mediach. Teraz zrobił to Jack White, znany z kariery solowej, a także grup The White Stripes, czy The Racounteurs.

White nazwał w swoim wpisie Władimira Putina zbrodniarzem wojennym.

"Chwała obywatelom Ukrainy za ich odwagę w znoszeniu przemocy zadawanej przez obrzydliwą, niekontrolowaną władzę władimira putina. Zaakceptowanego przez donalda trumpa zbrodniarza wojennego, władimira putina. I nie, nie napiszę ich nazwisk wielką literą" - napisał muzyk w poście.

Gitarzysta zwrócił też uwagę na ogromną pomoc, jaką Polacy zaoferowali uchodźcom z Ukrainy. Przypomnijmy, że babcia muzyka pochodziła z Lubziny w województwie podkarpackim, mieszkała później w Krakowie. W Polsce urodziła się też Teresa Bandyk, matka Jacka.

"Nie mógłbym być bardziej dumny z moich polskich braci i sióstr za to, jak wiele łaski i zrozumienia okazali uciekającym przed atakami uchodźcom, chcącymi ocalić życie swoich rodzin przed złymi działaniami putina. Niech Bóg was wszystkich błogosławi" - dodał muzyk.



Ostatni album studyjny - "Boarding House Reach" - muzyk wydał w 2018 roku. Płytę promowały single: "Connected by Love" , "Corporation", "Over and Over and Over" oraz "Ice Station Zebra".

W tym roku muzyk wyda 2 albumy solowe - "Fear of the Dawn" ukaże się 8 kwietnia 2022 roku, a "Entering Heaven Alive" 22 lipca.

