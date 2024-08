Za nami trzeci dzień Top of the Top Sopot Festivalu. W poniedziałek widzowie bawili się w rytm największych radiowych hitów za sprawą "Gorączki sopockiej nocy". Drugiego dnia wyłoniony został zwycięzca plebiscytu Bursztynowego Słowika. Artyści zabrali również widzów w nostalgiczną podróż do lat 90. Trzeciego dnia impreza odbyła się pod hasłem "Muzyka to coś, co nas łączy". W Operze Leśnej wystąpiło kilka pokoleń muzycznych gwiazd. Publiczność mogła usłyszeć Ewę Bem, Urszulę czy Felicjana Andrzejczaka, aby już chwilę później pobujać się do najnowszych przebojów Vito Bambino, Mery Spolsky i Julii Wieniawy.