Wojciech Waglewski odchodzi z radiowej Trójki. Koniec audycji "Magiel Wagli"

Stojący na czele grupy Voo Voo Wojciech Waglewski poinformował, że rozstaje się z radiową Trójką. To efekt wcześniejszych głośno komentowanych odejść m.in. Anny Gacek i Wojciecha Manna.

Wojciech Waglewski poinformował o odejściu z radiowej Trójki /Mieczysław Włodarski / Reporter

Informację o zakończeniu audycji "Magiel Wagli" opublikował Wojciech Waglewski na facebookowym profilu.

Audycję prowadził ze swoim synem, Bartkiem "Fiszem" Waglewskim ( sprawdź! ), w każdy wtorek o godz. 19.

"Było nam niezmiernie miło gościć w Państwa domach. Cenimy sobie nowe znajomości zawarte przy okazji i mamy nadzieję na ich kontynuację. Odejście 5 fantastycznych dziennikarzy i współpracowników redakcji muzycznej mocno zubożyło ofertę programową... międzypokoleniową i międzygatunkową dotąd" - napisał lider grupy Voo Voo ( posłuchaj! ).

Wspomniana piątka to Anna Gacek, Wojciech Mann, Gaba Kulka ( sprawdź! ), Jan Młynarski i Jan Chojnacki.



"Sposób rozstania się z Anią w niezwykle wielkopańskim i dość osobliwym jak na nasze rozumienie dobrych manier stylu do tego kompletnie nieuzasadnione umocniło nas w przekonaniu o konieczności odejścia. Trzymamy jednak kciuki za cała Metzową ekipę muzyczną bo to nadal najciekawsze i najbardziej życzliwe dla rodzimej twórczości radio. Najważniejsze teraz to wyjść jakoś z tych ciemności egipskich i uporać się z tą zarazą.. czego i Państwu życzymy.. Do zobaczenia i usłyszenia gdzieś tam, kiedyś /np. na koncertach/.Niech Państwo uważa na siebie.... Pani Boom Boom i Pan Hrabia Cud Miód" - ogłosił Wojciech Waglewski.