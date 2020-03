Jan Młynarski odchodzi z Trójki Polskiego Radia. "Podjąłem decyzję z wielkim żalem"

Jan Młynarski, który Programie Trzecim Polskiego Radia prowadził audycję "Dancing, salon, ulica" w Trójce Polskiego Radia, zdecydował, że odchodzi z radiostacji.

Jan Młynarski odszedł z Trójki /Artur Zawadzki / Reporter

Jan Młynarski to instrumentalista, kompozytor i wokalista, a także współtwórca takich projektów jak Jazz Band Młynarski-Masecki czy Warszawskie Combo Taneczne. Prywatnie jest synem Wojciecha Młynarskiego i aktorki Adrianny Godlewskiej. W Polskim Radiu prowadził audycje "Dancing, salon, ulica" (niedziele, 13:05).

Clip Jazz Band Młynarski Masecki Abduł Bey

Reklama

O odejściu z radia poformował na Facebooku.



"Kochane Radiosłuchaczki i Radiosłuchacze, Drodzy Państwo. Z wielkim i szczerym żalem podjąłem decyzję o rozstaniu z falami Trójki. Trójka - Program 3 Polskiego Radia. Przez kilkadziesiąt tygodni w niedzielę o godz. 13 mogłem gościć w Państwa życiu dzieląc się moją pasją. Za ten wielki przywilej dziękuję Piotrowi Metzowi, który wprowadził mnie do radia i w radio. Dziękuję memu wydawcy Piotrowi Kordaszewskiemu za nieocenioną pomoc i komfort pracy. Pomagali czasem Bartek Gil i Ola Budka. Dziękuję wszystkim paniom i panom realizatorom za wskazówki i wyrozumiałość. Dziękuję Tomkowi z portalu Stare Melodie staremelodie.pl oraz Etienne, klubowi Nowy Świat Muzyki i memu menadżerowi Mariusz Nowicki, którzy urzeczywistniali moje marzenie o radiu z muzyką na żywo i publicznością" - napisał.

"Wiem, że wielu moich odbiorców poczuje się opuszczonych ale, przychodzą w życiu chwile gdy po prostu trzeba być przyzwoitym i solidarnym. Jest mi smutno, bo pokochałem radio i pragnąłbym by kwitło wspierane siłą radiowej rodziny, bo uważam, że radiowcy to rodzina. Nauczyłem się tego z biegiem czasu. Tej rodziny będzie mi brakować. Liczę na to, że zrozumiecie moją decyzję. Do usłyszenia!" - stwierdził Młynarski.



Odchodzą Gacek, Mann i Kulka

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie marca z radiem pożegnała się Anna Gacek. W Polskim Radiu spędziła 19 lat. Krótko po niej - po 55 latach pracy - z Trójki odszedł Wojciech Mann.

Mann prowadził audycje: "W tonacji Trójki", "Zapraszamy do Trójki", "Manniak po ciemku" i "Piosenki bez granic".



Dzień po odejściu Manna, z radiem pożegnała się też Gaba Kulka. Od stycznia 2017 roku w sobotnie wieczory prowadziła audycję "Głowa. Serce. Baza".