Wiśniewski wraca do hitu sprzed lat! Pokaże budowę swojego domu

Michał Wiśniewski zapowiedział reality show, w którym zaprezentuje widzom... budowę swojego nowego domu.

Nie jest to pierwszy program gwiazdora. "Jestem Jaki Jestem" to legendarny reality show pokazujący życie lidera Ich Troje i jego rodziny, mieszkającej przez czas emisji w domu wypełnionym kamerami. Pierwsza seria prezentowana była wiosną 2003 roku, druga dokładnie rok później. Show był emitowany w stacji TVN.

Reklama

Wideo MICHAŁ WIŚNIEWSKI - JESTEM JAKI JESTEM | Sezon 1 - Odcinek 1

Michał Wiśniewski i nowa edycja "Jestem Jaki Jestem". Lider Ich Troje pokaże budowę domu

Teraz program wraca w nowej formie. "Jestem Jaki Jestem 3, czyli Wiśnia Buduje" to vlog pokazujący codzienne życie Michała Wiśniewskiego oraz budowę jego domu.

"Aby dojść do miejsca w którym dziś jestem, musiałem przespacerować się najtrudniejszą z dróg, pominąć wiele drogowskazów, znaleźć się w miejscach, w których nie było przyjaciół. Napisałem ponad 300 utworów, wiele z nich nuci cała Polska, sprzedałem 12 milionów płyt. Jestem Zwycięzcą" - pisze Wiśniewski.

"Mam tę myśl, że dobiję do brzegu, że choć poturbowany i bardzo zmęczony, będę mógł zamknąć za sobą drzwi do domu. Do własnego Domu - przystani, której już nikt nigdy mi nie odbierze" - dodaje.

Jak wcześniej informował portal "Wirtualne Media", każdy z odcinków ma trwać około 26 minut. Łącznie wokalista planuje wyprodukować 2 sezony po 12 odcinków.

Wiśnia zapowiadał, że w porównaniu do innych tego typu programów, które bardzo skrótowo pokazują remont bądź budowę w ciągu jednego odcinka, jego program bardzo szczegółowo pokaże każdy etap budowy.

"Każdy etap prac będzie miał swojego partnera, który będzie produkować lub wykonywać usługi związane z budową i urządzaniem domu" - mówił Michał Wiśniewski.



Wideo JESTEM JAKI JESTEM 3 czyli WIŚNIA BUDUJE | TRAILER

Program zawiera płatną promocję firmy . Z ustaleń Wirutalnych Mediów wynika, że w projekt zaangażowały się czołowe firmy z branży budowlanej, takie jak Jadar z Radomia, Petecki Okna z Łodzi, MyRoof Dachy Solarne, Europool z Mogilna, Feidal Coatings, Grenton czy Ceramika Paradyż. Patronat nad show Wiśniewskiego objął Murator.pl.

"Będzie posiadać stricte merytoryczny charakter, w którym w mniejszym stopniu będzie się przeplatać lifestyle" - dodaje wokalista, który będzie pełnić rolę gospodarza programu.

W sieci pojawiło się wiele głosów wsparcia dla Wiśniewskiego od jego fanów, ale pojawiają się też sceptycy, którzy wypominają mu jego problemy finansowe.

"Kurde, miał tyle kasiory i jeszcze domu nie ma... Nie wierzę", "Hitem było by reality show, gdzie Michał spłaca swoje długi lub regularnie płacie raty kredytu hipotycznego. Już czuję te emocje co miesiąc: zapłaci czy nie zapłaci?", "Jak bankrut może miec na budowe domu?", "Taki biedny bankrut i nagle buduje nowy dom!? Coś tu nie gra", "Sponsorzy mu ten dom wybudują" - czytamy w komentarzach.

Premiera pierwszego odcinka w niedzielę, 30 kwietnia 2023 roku na kanale YouTube wokalisty. Kolejne mają pojawiać się co tydzień. Można obejrzeć pierwszy zwiastun show.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne INTERIA.PL