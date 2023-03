Przypomnijmy, że Agnieszka Chylińska na Instagramie zdecydowała się skomentować słowa Kuby Wojewódzkiego z jego programu. Dziennikarz zdecydował się ujawnić kulisy rozstania z programem "Mam talent" , w którym był jednym z jurorów przez pierwsze trzy edycje (lata 2008-2010).

Gwiazdor stacji TVN zdradził, że w pierwszej kolejności decyzję o rozstaniu przekazał zasiadającym z nim za jurorskim stołem Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak. Według jego słów zadeklarowały one wówczas, że pójdą jego śladem.



"Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z 'Mam talent', to obie powiedziały: 'Odchodzimy z tobą!'. A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność" - ujawnił Wojewódzki.

"Jak przeczytałam dzisiaj o mojej rzekomej nielojalności wobec Ciebie, to pomyślałam sobie, żeś dwulicowy i kłamliwy a Tatuś mi mówił, żeby od takich trzymać się z daleka. Idź i nie kłam więcej. PS. A może po prostu MIAŁEŚ ZŁY DZIEŃ" - skomentował ostro Chylińska.

Michał Wiśniewski komentuje słowa Agnieszki Chylińskiej o Kubie Wojewódzkim

W komentarzu pod wpisem Chylińskiej odezwał się Michał Wiśniewski , który jeszcze ostrzej potraktował gwiazdora TVN-u.



"Ok, napisane delikatnie i z klasą ale pytanie brzmi dlaczego w ogóle rozważałaś pójście do tego pajaca, który jedyne co osiągnął to żerowanie na innych z mniejszym lub większym skutkiem. Jesteś twórcą jak ja i nie potrzebujesz tego trashtalku z być może inteligentnym ale głupim gościem. Zawsze było mi bliżej do ludzi jak, którzy przez ciężką pracę z niczego osiągnęli coś. Zbudowali przy tym rodzinę i z mniejszymi lub większymi perturbacjami cieszą się szacunkiem i miłością swoich najbliższych" - napisał lider Ich Troje .

"Nigdy nie poszedłem i nie pójdę to pasożyta bo życzliwi ludzie, których często nie słuchałem mówili trzymaj się od takich z daleka. Nie twój poziom. Pozdrawiam!" - dodał Wiśniewski.