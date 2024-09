Roger O'Donnell , wieloletni klawiszowiec grupy The Cure , ujawnił, że we wrześniu ubiegłego roku zdiagnozowano u niego rzadką postać chłoniaka. Muzyk podzielił się swoim doświadczeniem na Instagramie, nawołując obserwujących do traktowania swojego zdrowia priorytetowo i wczesnego poddawania się badaniom.

W 2022 i 2023 roku muzycy The Cure koncertowali w ramach trasy "Shows of a Lost World". W jej trakcie grali dwa premierowe utwory (("And Nothing Is Forever" oraz "I Can Never Say Goodbye"), które miały zapowiadać nadchodzący nowy album. Choć od tego czasu upłynęło kilka miesięcy, a materiał wydawałoby się, że jest gotowy, sprawa stanęła w miejscu. Kilka dni temu muzycy ogłosili przełom w sprawie - kompozycje nareszcie zostaną wydane, ale w wersji... koncertowej.