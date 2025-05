Rihanna spodziewa się trzeciego dziecka, a fani pytają o nowy album. Gwiazda odpowiada wprost

W rozmowie z magazynem "Harper’s Bazaar" w marcu ubiegłego roku zdradziła, że nowy materiał będzie inny niż wszystko, co dotąd nagrała. "Nie będzie to nic przewidywalnego ani radiowego. To będzie moja sztuka, która pokazuje, kim jestem teraz. Skoro czekali osiem lat, mogą poczekać jeszcze chwilę" - wyznała.

Artystka słynie z perfekcjonizmu i nie ukrywa, że długo zwlekała z wydaniem nowego materiału, bo chciała, by był on w pełni zgodny z jej wewnętrzną przemianą. "Za każdym razem, gdy coś nagrywałam, czułam, że to jeszcze nie to. Że to nie oddaje mojego rozwoju. Chcę pokazać, że warto było czekać" - mówiła w wywiadach.