Pierwszy ruch to klucz do sukcesu, albo przysłowiowy "gwóźdź do trumny". Triumfu w branży muzycznej tak naprawdę nie można przewidzieć z pewnością, można zaś skupić się na kompletnym przekazaniu wartości, które dany artysta chce nieść w świat. Edyta Górniak , za pomocą albumu " Dotyk ", dała się poznać jako artystka świadoma, wrażliwa, utalentowana, ale i twardo mówiąca, iż jest kobietą.

Wśród utworów, które od lat kojarzą się z "Dotykiem", nie brakuje singlowych opcji, jak i tych mniej znanych kompozycji. Płytę promowały takie kawałki jak wspomniany wcześniej "To nie ja", tytułowy "Dotyk", ale i "Jestem kobietą" czy chociażby "Niebo to my". Niewielu wie, iż w tamtym okresie polska gwiazda otrzymała utwór od światowej piosenkarki - utwór "Love is on the Line" Edyta otrzymała od Kylie Minogue, zaś singel wydano w lutym 1996 roku. Zamieszczono na nim cztery wersje tytułowej piosenki (albumową, wydłużoną, remix oraz a cappella). Co ciekawe, utwór został nagrany zaraz po premierze debiutanckiego albumu Górniak, jednak, choć nie widnieje na oficjalnej trackliście, jest zaliczany do debiutanckiego etapu kariery wokalistki, połączonego z "Dotykiem".