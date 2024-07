Róża Frąckiewicz na świat przyszła w Opolu. Mimo wielkiego talentu muzycznego, już w wieku 20 lat przerwała karierę ze względu na ultimatum, które postawił jej mąż. "Wybrałam miłość, wyjechaliśmy do Niemiec" - zdradziła uczestniczka. Tam też poznała swojego drugiego męża, który na co dzień jest muzykiem i dyrygentem.

Uczestniczka w "The Voice Senior" próbowała szczęścia już w czwartym sezonie. Jednak jej wykonanie "Dream a Little Dream of Me" Doris Day nie odwróciło żadnego fotela. "No proszę was, tak się nie robi. Nie nacisnęli? No chyba żartujecie" - krzyczały znajome Frąckiewicz za kulisami.

"Fajne wykonanie, natomiast brakowało mi tego swingu, tego pazura, bo ty masz ten pazur" - komentował w tamtym czasie Tomasz Szczepanik, który uznał, że występ uczestniczki był za grzeczny.

Frąckiewicz zaśpiewała więc utwór "Summertime" Elli Fitzgerald i tym razem oczarowała trenerów. "Od tego trzeba było zacząć" - stwierdził Piotr Cugowski. "Zasady tego programu są nieubłagane" - dodał i zaprosił uczestniczkę za rok.

Decyzja trenerów o odrzuceniu Frąckiewicz w tamtym czasie spotkała się z ogromnym oburzeniem widzów. "Tym jurorom słoń na ucho nadepnął. Róża wspaniale zaśpiewała, to się nie odwrócili. Wielki znawca Szczepanik stwierdził, że za mało swingu", "Co to za znawcy? To po pierwszej piosence nie poznali się, że kobieta ma piękny głos, a dopiero jak Róża zaśpiewała drugą, to wtedy byli na tak" - komentowali widzowie.

Róża Frąckiewicz wróciła do "The Voice Senior". "Czy my się znamy?"

Po roku Róża Frąckiewicz wróciła do "The Voice Senior". Tym razem postawiła na piosenkę Nat King Cole'a - "When I Fall In Love" i odwróciła wszystkie fotele.

"Czy my się nie znamy? Skąd jesteś i jak masz na imię?" - Tomasz Szczepanik, a Frąckiewicz, wyznała, że była w programie w poprzednim sezonie, że przyjechała z Niemiec i że ma na imię Róża. Wtedy trener doznał olśnienia i wszystko sobie przypomniał.



Róża Frąckiewicz w piątej edycji "The Voice Senior" TVP Agencja FORUM

Szczepanik przepraszał uczestniczkę w "The Voice Senior". Tym razem to ona dał mu kosza

"W poprzedniej edycji wtedy się nie odwróciłem, a teraz się to zrobiłem i powiem ci szczerze, że żałowałem tego i chciałem ten błąd - przyznaję się do niego - naprawić. Jeśli mi na to pozwolisz" - komentował trener.

"Ja słyszałam cię po raz pierwszym, bo mnie nie było tutaj w ubiegłym roku. Zrobiłaś na mnie ogromne wrażenie czystym, pięknym głosem, który został potwierdzony sercem" - mówiła natomiast Halina Frąckowiak.

Uczestniczka przyznała, że od tamtego występu przemyślała, co poszło nie tak i zaczęła szkolić swój głos. Dodała, że nie miała pretensji do trenerów. "Przyjęłam to z pokorą"

"Różo, ja w ciebie wierzę, musisz być w mojej drużynie. Muszę poprosić cię Różyczko droga, wybierz proszę do, kogo chciałabyś pójść" - błagał ją Szczepanik, który aż wstał z fotela, jednak nie jego wybrała uczestniczka. Postawiła na Halinę Frąckowiak. "Zakłuło mnie serce, karma wraca" - podsumował trener swoją porażkę.



W drużynie Frąckowiak Różna Frąckiewicz dotarła do odcinka finałowego. Do ścisłego finału trenerka zabrała Reginę Rosłaniec-Bavcević.



Róża Frąckiewicz | „When I Fall in Love” | Przesłuchania w ciemno | The Voice Senior 5