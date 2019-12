Vicky Cornell kontra Soundgarden. Wdowa po Chrisie Cornellu składa pozew o tantiemy

"Setki tysięcy dolarów" z tytułu niezapłaconych tantiem - Vicky Cornell zamierza pozwać żyjących muzyków grupy Soundgarden. Szykuje się sądowa batalia w kwestii praw do siedmiu niepublikowanych utworów, nad którymi zespół pracował przed samobójczą śmiercią Chrisa Cornella, wokalisty tej formacji.

Vicky i Chris Cornellowie w marcu 2014 r. /Uri Schanker/GC Images /Getty Images

Vicky Cornell, wdowa po zmarłym w maju 2017 r. Chrisie Cornellu, złożyła pozew w sądzie na Florydzie, oskarżając pozostałych muzyków grupy Soundgarden, że nie zapłacili "setki tysięcy dolarów" z tytułów praw autorskich, które powinny trafić do spadkobierców wokalisty.

Wideo W wieku 52-lat zmarł Chris Cornell (Associated Press/x-news)

Reklama

Kobieta twierdzi, że członkowie Soundgarden chcą przejąć prawa do siedmiu niepublikowanych nagrań, które miał Cornell w momencie swojej śmierci.

Vicky w pozwie wymienia, że te utwory były "autorstwa Chrisa, zawierają ścieżki wokalne Chrisa i zostały przekazane do majątku Chrisa".

Wdowa dodaje, że jej odmowa wydania nagrań doprowadziła do tego, że muzycy zaczęli uciekać się do "taktyki nacisku, nękania, niezgodnej z prawem zamiany tantiem i wymuszeń".

Chris Cornell (1964 - 2017) 1 / 10 W wieku 52 lat zmarł nagle Chris Cornell, wokalista grup Soundgarden i Audioslave. Źródło: Getty Images Autor: Buda Mendes udostępnij

W dokumentach, do których dotarł serwis TMZ, czytamy, że Vicky Cornell obwinia gitarzystę Kima Thayila za jego sugestie, że to właśnie wdowa po wokaliście blokuje wydanie niepublikowanych wcześniej utworów. To miało doprowadzić do napuszczenia na nią "wściekłych fanów" oraz do "zagrożenia bezpieczeństwa" Vicky i dwójki jej dzieci z Cornellem: córki Toni (ur. 2004) i syna Christophera Nicolasa (ur. 2005). Wokalista osierocił jeszcze córkę Lilian Jean (ur. 2000) z pierwszego małżeństwa z Susan Silver (ówczesna menedżerka Soundgarden, Alice In Chains i Screaming Trees).

Christopher Cornell w teledysku "When Bad Goes Good" Chrisa Cornella 1 / 8 13-letni Christopher Nicolas Cornell w teledysku "When Bad Does Good" swojego ojca Chrisa Cornella Źródło: Getty Images Autor: Paul Lorkowski/Vicky Cornell udostępnij

Wdowa chce, by sędzia uznał, że niepublikowane nagrania należą do rodziny Cornella i by nakazał muzykom przekazanie jej tantiem.

"Nie w ten sposób chciałam ruszyć do przodu. Ale nie zamierzam zostać odsunięta na bok dla czyjejś wygody lub zysku" - napisała na Instagramie Vicky Cornell, która zapowiada walkę o sprawiedliwość dla "dzieci i wszystkiego, o co walczyliśmy".

Żyjący muzycy grupy Soundgarden nie odnieśli się jeszcze do pozwu.

Gitarzysta Kim Thayil, basista Ben Shepherd i perkusista Matt Cameron pojawili się publicznie u boku Vicky Cornell w październiku 2018 r. podczas odsłonięcia pomnika Chrisa Cornella w jego rodzinnym Seattle.

Nagła i niespodziewana śmierć Cornella zszokowała opinię publiczną na całym świecie. Badania toksykologiczne wykazały, że 52-letni wokalista wziął nie tylko przepisany Ativan. W jego organizmie znaleziono m.in.: nalokson (pochodzący z leku o nazwie Narcan), butalbital (lek psychotropowy), lorazepam (składowa wspomnianego już Ativanu), pseudoefedryna (syntetyczny zamiennik efedryny) oraz barbiturany (składowe leków nasennych, znieczulających i przeciwpadaczkowych). Wszystkie wymienione substancje pochodzą z leków na receptę.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Soundgarden Spoonman

Clip Soundgarden Fell On Black Days

Sprawdź tekst utworu "Fell On Black Days" w serwisie Teksciory.pl

Clip Temple of the Dog Hunger Strike

Clip Chris Cornell When Bad Does Good