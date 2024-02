Dżamble to jazz-rockowa grupa, która zadebiutowała w 1966 roku w Krakowie i istniała do 1981 roku. Na samym początku wokalistą grupy związanej z Piwnicą pod Baranami był Jan Kaleta. Artyści wykonywali własne wersje standardów jazzowych, ale także autorskie utwory napisane przez wokalistę.

Grupa przeszła kilka poważnych zmian personalnych, a w najpopularniejszym składzie z 1969 roku byli Benedykt Radecki, Jerzy Horwath, Marian Pawlik oraz wokalista Andrzej Zaucha. W tym składzie przetrwali jedynie trzy lata. Właśnie z nim zespół wydał kultowy album "Wołanie o słońce nad światem" (1971).

Przez całe lata grupa nie doczekała się wydania antologii utworów z tego okresu. Teraz się to zmieni za sprawą wydawnictwa, nad którym pieczę sprawowała wytwórnia Kameleon Records. Już wkrótce ukaże się "W noc i dzień (nagrania archiwalne z lat 1969-1972)" - album z wszystkimi osiągnięciami grupy za czasów Zauchy.

"Taką płytę udaje się nam zaprezentować raz na kilka lat i kto wie może jest to już ostatnie tego typu wydawnictwo w historii Kameleon Records" - czytamy w wiadomości wydawcy.

"O możliwość jej wydania walczyliśmy bardzo długo, ale wreszcie udało się. Na potrójnym CD znalazł się komplet nagrań legendarnych Dżambli z lat 1969-1972. Album zawiera wszystkie nagrania radiowe, telewizyjne i koncertowe zarejestrowane w tym okresie. Pominięto jedynie 9 utworów, które wypełniły longplay 'Wołanie o słońce nad światem' (wszystkie one są zawarte w zestawie ale w wersjach radiowych)" - czytamy w opisie wydawnictwa.

Na trzech krążkach znajdą się m.in. poszukiwane przez kolekcjonerów przez lata nagrania zarejestrowane na potrzeby programów "Ekran z Bratkiem" czy "Szabla i rapier", covery szlagierów "The Shadow of Your Smile" czy "Feelin' Alright", a także nagrania kompletnych występów Dżambli z Opola '69 czy Jazz nad Odrą 1971.

Na krążku znalazły się też zremasterowane cyfrowo nagrania z występu reaktywowanych Dżambli w 1990 roku w TVP. Materiał do remasteringu został pobrany z oryginalnych taśm matek. CD znajduje się w rozkładanym, poczwórnym digi-packu, a dodatkowo dołączono specjalną 20-stronicową, ilustrowaną książeczkę.

W dołączonym materiale znalazł się również esej na temat historii zespołu, który powstał na bazie wywiadu z Marianem Pawlikiem - basistą i jedynym żyjącym członkiem tego składu Dżambli.