Rod Stewart jakiś czas temu uprzejmie poinformował fanów, że w najbliższym czasie zrezygnuje z dotychczasowego brzmienia i zajmie się innym gatunkiem muzyki. Legendarny wokalista zdecydował się połączył siły z Joolsem Hollandem i oddać hołd złotym latom big-bandów. Nowy album duetu pod tytułem "Swing Fever" właśnie pojawił się w sklepach i serwisach streamingowych.

Na krążku znajdzie się aż 13 najlepszych piosenek wykonywanych przez big bandy. Utworów, które w swoim dorobku mieli m.in. Frank Sinatra czy Nat King Cole. Pierwszym zwiastunem albumu jest utwór "Almost Like Being in Love". Ponadto na liście piosenek figurują takie klasyki gatunku jak "Ain't Misbehavin", "Frankie And Johnny", "Sentimental Journey" czy "Lullaby Of Broadway".

Przypomnijmy, że big-band to grupa złożona z wielu muzyków wykonująca muzykę jazzową lub rozrywkową. Tego rodzaju zespoły były najpopularniejsze na przełomie lat 30. i 40. XX-wieku, czyli w erze swingu.

"Właśnie pakowałem się do wyjazdu na święta, gdy do mnie zadzwoniłeś. Nie rozmawialiśmy wcześniej zbyt długo. Pomyślałem 'uwielbiam Roda, to takie ekscytujące', a ty powiedziałeś 'chcę nagrać płytę'. Byłem twoim fanem od zawsze, a słuchając starej muzyki zdałem sobie sprawę, że lubimy wiele tych samych rzeczy" - opowiada o genezie powstania albumu Jools Holland.

Choć Holland znany jest głównie jako prezenter telewizyjny, to w zanadrzu ma jeszcze jeden talent - jest utalentowanym pianistą i szefem prywatnej orkiestry. Jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Rolling Stone" artyści ujawnili, że początkowo połączyła ich nie muzyka, a zamiłowanie obojga do modeli kolejek elektrycznych.

Materiał na płytę powstał podczas kilkunastu wspólnych sesji, gdzie intymność przestrzeni nagraniowej połączyła się z nieprzemijającą ponadczasowością klasycznych utworów, tworząc zaraźliwe piosenki, którym nie można się oprzeć i które brzmią, jak grane na żywo. Ponieważ tak właśnie było.

Jools Holland i Rod Stewart nagrali wspólny album

Urodzony w Londynie Jools Holland (wł. Julian Miles Holland) jest pianistą, wokalistą, kompozytorem i prezenterem telewizyjnym. W swojej karierze współpracował z takimi artystami jak Marc Almond, Joss Stone, Sting, Eric Clapton, Mark Knopfler, George Harrison, Ringo Starr, David Gilmour czy Bono. Był współzałożycielem brytyjskiego zespołu popowego Squeeze. W 1987 roku założył orkiestrę Jools Holland Big Band, przemianowaną później na Jools Holland's Rhythm and Blues Orchestra. Ten właśnie band wziął udział w nagrywaniu "Swing Fever".

Roda Stewarta natomiast nie trzeba chyba nikomu przedsawiać. Artysta jest jednym z najpopularniejszych wokalistów świata z ponad 250 milionami sprzedanych albumów naokoło globu. Jego charakterystyczny głos, styl i pisanie piosenek przekroczyły wszystkie gatunki muzyki popularnej - od rocka, folku, soulu, R&B, a nawet Great American Songbook - czyniąc go jedną z niewielu gwiazd, które cieszą się topowymi albumami w każdej dekadzie swojej kariery.

Stewart zdobył niezliczone nagrody i wyróżnienia, w tym dwukrotnie był wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, był autorem bestsellerów "New York Timesa" i laureatem Grammy, a w 2016 roku oficjalnie stał się Sir Rodem Stewartem, zaraz po tym, jak został pasowany na rycerza w Pałacu Buckingham za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej.



Wśród jego największych hitów znajdują się "Gasoline Alley", "Every Picture Tells a Story", "Mandolin Wind", "You Wear It Well", "The Killing of Georgie", "Tonight's the Night", "You're In My Heart (The Final Acclaim)", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Young Turks", "Forever Young", "Hot Legs", "Infatuation", niezapomniane "Maggie May" i wiele innych.





Rod Stewart i Jools Holland - "Swing Fever". Lista utworów:

1. Lullaby of Broadway

2. Oh Marie

3. Sentimental Journey

4. Pennies from Heaven

5. Night Train

6. Love Is the Sweetest Thing

7. Them There Eyes

8. Good Rockin' Tonight

9. Ain't Misbehavin'

10. Frankie and Johnny

11. Walkin' My Baby Back Home

12. Almost Like Being in Love

13. Tennessee Waltz.