"The Voice of Poland" jest emitowany od 2011 roku i cały czas cieszy się wielką popularnością. W związku ze zmianami na Woronicza wiele osób spodziewało się rewolucji przy najbliższej edycji programu.

The Voice of Poland: Głośny powrót i nowy trener

Nowa edycja "The Voice of Poland" będzie różnić się od poprzednich. Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - wyznała osoba z produkcji programu.