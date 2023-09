Pod hasłem "U2:UV Achtung Baby Live at Sphere" zaplanowano 25 koncertów od 29 września do 16 grudnia. Grupa U2 występować będzie w bardzo nowoczesnym obiekcie w kształcie kuli - MSG Sphere Las Vegas. Koncerty mają opierać się na repertuarze z przełomowej płyty "Achtung Baby" z 1991 r. Album na całym świecie sprzedał się w 18 mln egzemplarzy, przyniósł przeboje "One", "The Fly", "Mysterious Ways", "Even Better Than The Real Thing", "Zoo Station" i "Who's Gonna Ride Your Wild Horses" oraz statuetkę Grammy.

Choć w mediach pojawiło się określenie "rezydentura", sami muzycy serię koncertów określają mianem "uruchomieniem areny". "Nasza publiczność była zawsze piątym członkiem zespołu" - pisali Irlandczycy w oświadczeniu.

"Jesteśmy właściwym zespołem, 'Achtung Baby' jest właściwym albumem, a 'The Spere' właściwym miejscem, by przenieść doświadczenie muzyki na żywo na nowy poziom" - dodają.



W MSG Sphere mieści się ok. 20 tysięcy osób - jest też 17,5 tysiąca krzesełek. Nowoczesna przestrzeń jest wyposażona w specjalny system nagłośnienia, który ma dawać "krystalicznie czysty i spójny dźwięk z każdego miejsca w budynku". Koncerty U2 odbędą się na otwarcie hali.

Jak już zapowiadaliśmy, w Las Vegas na scenie w składzie U2 pojawi się holenderski perkusista Bram van den Berg, od 2005 r. występujący w zespole Krezip. Na koncertach zastępować będzie Larry'ego Mullena jr., którego czeka operacja pleców. Będą to pierwsze występy U2 bez współzałożyciela. 61-latek od dłuższego czasu cierpi na poważne bóle karku, łokci i kolan.

W Las Vegas zespół w zmienionym składzie powróci po raz pierwszy od końca 2019 r.

U2 rozpoczynają nową erę utworem "Atomic City"

Za produkcję utworu odpowiadają Jacknife Lee oraz Steve Lillywhite. "Atomic City" to 3,5 minutowy hołd do magnetycznego ducha post-punka z lat 70., jak również ukłon w stronę Blondie. Współpraca grupy dowodzonej przez Debbie Harry z legendarnym Giorgio Moroderem była iście pionierska i mocno wpłynęła na muzyków U2. Bono przyznaje: "'Atomic City' to piosenka miłosna dla naszych słuchaczy: 'Tam, gdzie jesteś, tam będę ja'.

Mianem "Atomic City" określało się w latach 50. Las Vegas. Ten przydomek nadano w latach 40., kiedy stolica Nevady miała wyglądać jako miasto przyszłości. Dekadę później do miasta ściągali widzowie chcący oglądać testy bomb atomowych odbywające się na Poligonie Nevada ze słynnym laboratorium Los Alamos przypomnianym w filmie "Oppenheimer" (ok. 100 km od Las Vegas).

Do utworu "Atomic City" powstał klip w reżyserii Bena Kutchinsa. Za kreatywną reżyserię odpowiada Tarik MIkou z Moment Factory Music. Klip realizowano na ulicach Las Vegas tydzień przed premierą.

Co ciekawe, U2 wystąpiło na Fremont Street, w tym samym miejscu, w którym Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. zrealizowali klip do "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" ponad 36 lat temu!

Nowy utwór został nagrany w sierpniu i we wrześniu z utytułowanym producentem Steve'em Lillywhite'em (ich współpraca sięga debiutanckiego albumu "Boy" z 1980 r.). Początkowo muzycy pracowali w południowej Francji, by przenieść się do studia w Los Angeles. Singiel dostępny jest w w wersji cyfrowej, jak również jako limitowany singiel na winylu i CD.

Dyskografię grupy zamyka wydany w marcu album "Songs of Surrender" zawierający interpretacje 40 klasycznych piosenek z ich katalogu. Ostatnim materiałem z premierowymi utworami jest "Songs of Experience" (2017), dopełnienie płyty "Songs of Innocence" (2014).