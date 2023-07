MSG Sphere, bo tak nazywa się kulisty budynek, który będzie obiektem rozrywkowo-koncertowym, kosztował jego pomysłodawców ponad 2,3 miliarda dolarów. Pierwsze iluminacje mieszkańcy miasta mieli okazję zobaczyć 4 lipca, a od tamtego czasu, sieć zalewają kolejne nagrania ze święcąca, olbrzymią kulą w centrum Las Vegas.

Niewiarygodna konstrukcja stanęła w Las Vegas. Zagra tam U2

Wysoka na 111 metrów i szeroka na 157 metrów konstrukcja jest największym na świecie ekranem LED.

"Exosfera to coś więcej niż ekran czy też billboard - to żywa architektura niepodobna do niczego, co istnieje gdziekolwiek na świecie" - komentował powstanie Sphere Guy Barnett, starszy wiceprezes ds. strategii marki i rozwoju kreatywnego w firmie zarządzającej obiektem.

"Wieczorny pokaz dał nam wgląd w zniewalającą moc Exosfery oraz możliwości artystów, partnerów i marek w tworzeniu atrakcyjnych historii i pozwoli nam nawiązać kontakt z publicznością na nowe sposoby" - mówił krótko po pokazie premierowym.

Mimo, że kulisty budynek od kilku dni rozświetla ulice Las Vegas oraz podbija sieć (nagrania z nim błyskawicznie rozchodzą się po mediach społecznościowych), na jego oficjalny debiut trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.

Oficjalne otwarcie MSG Sphere nastąpi bowiem we wrześniu i zbiegnie się z startem rezydentury U2 w Las Vegas pt. "Achtung Baby Live At Sphere". Wewnątrz hali znajduje się miejsce dla 17 tys. osób, a całość zajmuje powierzchnię ponad 14 kilometrów kwadratowych. W budynku umieszczonych zostanie 170 tys. głośników ultrakierunkowych, aby dźwięk był słyszany idealnie w każdym miejscu obiektu.



Zdjęcie MSG Sphere w Las Vegas / Greg Doherty / Getty Images

Zdjęcie MSG Sphere / Sphere Entertainment/Ferrari Press / East News

Zdjęcie MSG Sphere / Sphere Entertainment/Ferrari Press / East News

Kontrowersje przed startem rezydentury U2

U2 swoją rezydenturę w Las Vegas zapowiedzi podczas Super Bowl. "The Sphere to coś więcej niż tylko miejsce, to galeria, a muzyka U2 będzie na wszystkich ścianach" - deklarują członkowie grupy.

Podczas koncertów w Las Vegas zabraknie natomiast wieloletniego perkusisty grupy - Larry'ego Mullena Jr., który ma skupić się na swoim zdrowiu.

"Damy z siebie wszystko, co mamy, mimo że wystąpimy w Sphere bez naszego kolegi z zespołu na perkusji, ale Larry wraz z nami powitał Brama van den Berga, który jest siłą samą w sobie" - czytamy w oświadczeniu zespołu odnośnie do nowej trasy i nowego perkusisty.