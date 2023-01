Muzyczny show "Twoja twarz brzmi znajomo" święci triumfy na antenie telewizji Polsat już od 2014 roku.

Najdłuższym stażem w roli jurorki może pochwalić się śpiewaczka operowa Małgorzata Walewska, która ocenia uczestników nieprzerwanie od samego początku. Od drugiej edycji jurorką była Katarzyna Skrzynecka , która wygrała premierowy sezon w 2014 r.

W ostatniej, 17. edycji obok nich w jury zasiadali Michał Wiśniewski oraz Robert Janowski , który pojawił się w miejsce Krzysztofa Cugowskiego jako zwycięzca 16. serii. Wiadomo już, że na wiosnę w jury zabraknie lidera Ich Troje . Nieoczekiwanie okazało się, że z programem żegna się również Katarzyna Skrzynecka.

W poprzednich edycjach uczestników oceniali także: Katarzyna Kwiatkowska (pierwsza edycja), DJ Adamus (1-4), Paweł Królikowski (1-12), Bartłomiej Kasprzykowski (4-8), Kacper Kuszewski (9-14), Adam Strycharczuk (13-14) i Gromee (15).

Rozpoczęły się już spekulacje na temat tego, kto będzie nowym jurorem. Na medialnej giełdzie nazwisk wymieniani byli m.in. Michał Szpak i Ralph Kaminski , którzy prywatnie są kuzynami.

"Twoja twarz brzmi znajomo" po rewolucji

W ślady Skrzyneckiej w geście solidarności poszedł prowadzący Piotr Gąsowski, który od samego początku tworzył duet z Maciejem Dowborem.

"Dużo się zmienia w 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. O wszystkim dowiedziałem się dopiero wczoraj przed południem. Wciąż jestem w szoku i muszę ochłonąć. Stworzyliśmy z Gąsem nie tylko duet zawodowy, dajcie mi jeszcze chwilę" - napisał Dowbor na Instagramie.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Maciek Rock za Piotra Gąsowskiego

Nowym prowadzącym został Maciek Rock, 44-letni obecnie dziennikarz, prezenter i aktor. Z telewizją Polsat związał się w 2002 r., gdy w wieku niespełna 24 lat wygrał casting na prowadzącego "Idola" .

Od 2007 roku wraz z Maciejem Dowborem i Agnieszką Popielewicz tworzył magazyn "Się kręci". Poza "Idolem" prowadził też m.in. "Przebojowe dzieci", "Fabrykę Gwiazd" i show "Must Be The Music. Tylko muzyka" . Był gospodarzem koncertów odbywających się w ramach sopockich festiwali "TOPtrendy" i "Top of the Top" oraz wielu imprez i koncertów Polsatu.

Po latach ze względów rodzinnych (ma trójkę dzieci) postanowił skupić się na pracy w radiu RMF Maxxx i zniknął z ekranu.

"Bardzo zwolniłem ze swoją pracą, właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla najbliższych. Moje życie kiedyś wyglądało tak: przez tydzień zdjęcia, potem trzeba gdzieś pojechać na dłużej, impreza, cały czas w ruchu... Bez przerwy mnie nie było, taką miałem pracę" - mówił w rozmowie z Katarzyną Burzyńską.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kasia Wilk wygrywa 17. edycję

Jesienią 2022 r. w programie Polsatu triumfowała Kasia Wilk , która wyprzedziła Katarzynę Polewany i Janusza Radka .

