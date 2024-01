Daniel John Valti od wielu miesięcy publikował w mediach społecznościowych niepokojące wpisy, wysyłał do domu artystki prezenty, wino, zabawki. Choć nigdy nie spotkał się osobiście z artystką, wierzył, że jest z nią w bardzo bliskich relacjach.

"Shakira ( sprawdź! ) chce spędzić resztę swojego życia u mojego boku. Będziemy wspólnie prowadzić firmę transportową, śpiewać piosenki i zarządzać korporacją produkującą odzież na całym świecie" - pisał w październiku 2023 r. na swoim Instagramie.

Miarka się przebrała, gdy mężczyzna zaczął wystawać pod domem artystki w Miami. To właśnie tam został zatrzymany i przetransportowany do aresztu. Podczas rozprawy sąd nałożył na niego zakaz zbliżania się do Shakiry i kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie: mailowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych, listownie. 56-latek nie może także wysyłać jej prezentów.

Jak relacjonuje stacja NBC Miami, stalker protestował przeciwko decyzji sądu. Podczas rozprawy twierdził, że jest mężem artystki. "Shakira to moja żona, cały czas z nią rozmawiam" - zapewniał. Te słowa spotkały się z natychmiastową reakcją. "Mam poważne obawy, ten mężczyzna ma urojenia, twierdzi, że jest jej mężem, a to nieprawda" - stwierdził sędzia i zdecydował się podwyższyć wysokość kaucji z 50 tys. dolarów do 100 tys.

Przypomnijmy, że Shakira przeniosła się do Miami z Barcelony po rozpadzie jej związku z . Do tej pory wydawało się wzorowa para (byli razem ze sobą 12 lat) ogłosiła rozstanie w czerwcu 2022 r. Okazało się, że hiszpański piłkarz zdradzał swoją partnerkę z młodszą o 12 lat studentką Clarą Chią Marti, pracującą w jego firmie produkcyjnej.

Shakira po rozstaniu z Gerardem Pique. Sugerowano, że spotyka się z Tomem Cruisem

Już po rozstaniu sugerowano, że kolumbijska wokalistka spotyka się m.in. z Tomem Cruisem oraz Lewisem Hamiltonem. Żadne z tych doniesień nie były prawdziwe.

Jak podała hiszpańska "Marca", powołując się program stacji Telecino "Socialite", nową miłością w życiu kolumbijskiej wokalistki ma być argentyński producent Rafael Arcaute.

Kim jest Rafael Arcaute?

44-letni Rafel Arcaute to argentyński kompozytor i producent muzyki latynoskiej. W trakcie swojej kariery miał okazję współpracować nie tylko z Shakirą, ale również z innymi gwiazdami takimi jak: Christina Aguilera, Carlos Vives, Ricky Martin, Camilo, Calle 13, Nathy Peluso i Diego Torres.

Do tej pory producent zgarnął 18 Latin Grammy. Na koncie ma też jedną statuetkę Grammy w kategorii najlepszy latynoska muzyka rock, alternatywna i urban.